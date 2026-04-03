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ANDRE MANOUKIAN 4TET-LA SULTANE PALAIS NEPTUNE – AUDITORIUM FRANCOIS TRUCY Toulon

ANDRE MANOUKIAN 4TET-LA SULTANE PALAIS NEPTUNE – AUDITORIUM FRANCOIS TRUCY Toulon

ANDRE MANOUKIAN 4TET-LA SULTANE PALAIS NEPTUNE – AUDITORIUM FRANCOIS TRUCY Toulon vendredi 2 octobre 2026.

Lieu : PALAIS NEPTUNE - AUDITORIUM FRANCOIS TRUCY

Adresse : PLACE BESAGNE

Ville : 83000 Toulon

Département : 83

Début : 2026-10-02

Fin : 2026-10-02

Heure de début : 20:00

ANDRE MANOUKIAN 4TET-LA SULTANE Début : 2026-10-02 à 20:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

PALAIS NEPTUNE – AUDITORIUM FRANCOIS TRUCY PLACE BESAGNE 83000 Toulon 83

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