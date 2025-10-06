ANDRE MANOUKIAN – CINEMA LES LOBIS Blois

ANDRE MANOUKIAN Début : 2026-04-09 à 21:00. Tarif : – euros.

André Manoukian « Les notes qui s’aiment »(À partir de 12 ans)Savez-vous que le premier microsillon a été inventé dans une pyramide égyptienne ? Pourquoi les chanteurs à la voix aigüe affolent les filles ? L’expression « Con comme un ténor » est-elle justifiée par les lois de l’acoustique ? Comment l’exécution de Robespierre a-t-elle déclenché la naissance du Jazz ?André Manoukian, seul au piano, apporte des réponses à ces questions fondamentales.À travers son parcours amoureux semé de muses, de sirènes et de catastrophes, convoquant tour à tour Pythagore ou?Claude François, il raconte avec son érudition déjantée une histoire de la musique comme vous ne l’avez jamais entendue. La presse« Le rythme ralentit, le débit s’étire, le souffle syncope le propos. Même en pleine ascension, André Manoukian est intarissable : les origines du blues, le travail des gammes, l’éthio-jazz, les Yorubas… » Libération« Excellent vulgarisateur et érudit. C’est passionnant de l’entendre nous raconter l’histoire de la musique à sa sauce, où « tout est presque vrai ». Ce qu’il fait de mieux, c’est décrypter. Expliquer pourquoi elles ont ce pouvoir de nous émouvoir, ces notes. Ça fourmille d’anecdotes et d’humour. » Le Parisien « Assis au piano, André Manoukian nous propose un parcours érudit et déjanté dans l’histoire de la musique. Il nous explique pourquoi certaines notes nous tirent des larmes, quand d’autres nous angoissent ou nous rendent idiots d’amour. Il nous fait partager la magie de la création musicale. » Au BalconLe parrain historique de ces 15 ans de live revient avec son « seul en scène » et prendre le pouls de notre toute nouvelle aventure All my jazz. Une soirée pleine de surprises Shuuuut !

CINEMA LES LOBIS 12 avenue Maunoury 41000 Blois 41