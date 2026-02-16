Circuit des pas pressés 41000 Blois Loir-et-Cher Centre-Val de Loire Cet itinéraire vous donne rendez-vous au cœur de Blois pour aller à la découverte de son patrimoine historique et culturel.

Monuments classés, bâtiments et maisons remarquables y côtoient places et jardins historiques, et la présence de la Loire préservée ajoute au charme de cette promenade urbaine.