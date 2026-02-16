Stage « Diorama » pour les 8/12 ans Maison de la bd Blois
16 - 20 février Stage "Diorama" pour les 8/12 ans Maison de la bd 3 rue des Jacobins Blois Loir-et-Cher Viens réaliser une case BD en 3D
Festival de création numérique Média'tech 33 Rue Jean-Baptiste Charcot Blois Loir-et-Cher 2026-02-17 2026-02-17
23 - 27 février Stage manga à partir de 12 ans Maison de la bd 3 rue des Jacobins Blois Loir-et-Cher Viens apprendre et appliquer les fondamentaux de la BD japonaise
Carnaval de Blois Blois Loir-et-Cher 2026-03-08 15:00:00 2026-03-08
Mardi 10 mars, 17h30 Les entreprises de Blois recrutent : +30 postes disponibles ! Adresse communiquée aux inscrits Blois Blois Loir-et-Cher Un Job Dating est organisé par Crédit Agricole Centre Loire à Blois, le mardi 10 mars.
Mardi 10 mars, 18h30 Rencontre avec Chadia Chaïbi Loueslati Maison de la bd 3 rue des Jacobins Blois Loir-et-Cher Rencontre avec l'autrice dans le cadre de la Semaine Elles
2026-03-11 à 20:00 LAURENT GERRA LE JEU DE PAUME 66, AVENUE DE CHÂTEAUDUN 41000 Blois 41
Samedi 14 mars, 15h00 Centre H2E Blois, Centre H2E ATELIER PRATIQUE : Connaissance des vertus médicinales des plantes sauvages et comment les transformer simplement.
2026-03-18 à 20:00 JULIEN CLERC LE JEU DE PAUME 66, AVENUE DE CHÂTEAUDUN 41000 Blois 41
2026-03-19 à 21:00 ESTHER ABRAMI CINEMA LES LOBIS 12 avenue Maunoury 41000 Blois 41
2026-03-21 à 20:30 HYPNOSE AU CINEMA AVEC OLIVIER REIVILO CINEMA CAP'CINE ZAC DES ONZE ARPENTS 41000 Blois 41
2026-03-27 à 20:30 MATHIEU STEPSON SALLE DESIRE VALETTE AV DESIRE VALETTE 26240 St Vallier 26
2026-04-02 à 20:00 SARAH SCHWAB LE JEU DE PAUME 66, AVENUE DE CHÂTEAUDUN 41000 Blois 41
Spectacle Son et Lumière Ainsi Blois vous est conté Place du Château Blois Loir-et-Cher 2026-04-04 2026-04-04
2026-04-09 à 21:00 ANDRE MANOUKIAN CINEMA LES LOBIS 12 avenue Maunoury 41000 Blois 41
2026-04-30 à 20:00 JEREMY FREROT LE JEU DE PAUME 66, AVENUE DE CHÂTEAUDUN 41000 Blois 41
Navette Blois-Zoo de Beauval 9 rue Alexandre Vezin 41000 Blois Loir-et-Cher Centre-Val de Loire Au départ de la gare SNCF de Blois/Chambord, il existe une Navette Zoo de Beauval en autocar. Cette navette circule en fonction du calendrier disponible sur le site Rémi.
Circuit des pas pressés 41000 Blois Loir-et-Cher Centre-Val de Loire Cet itinéraire vous donne rendez-vous au cœur de Blois pour aller à la découverte de son patrimoine historique et culturel.
Monuments classés, bâtiments et maisons remarquables y côtoient places et jardins historiques, et la présence de la Loire préservée ajoute au charme de cette promenade urbaine.
Navette Château 9 Rue Alexandre Vezin 41000 Blois Loir-et-Cher Centre-Val de Loire Au départ de la gare SNCF de Blois-Chambord, la ligne 2 dessert le château de Chambord en autocar. Ainsi, les visiteurs arrivant sans moyen de locomotion personnel peuvent découvrir ce domaine incontournable du département. Il est possible de venir avec son vélo, selon conditions de l'offre.
