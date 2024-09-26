GOLDMEN – CONCERT 100% GOLDMAN – LE JEU DE PAUME Blois

GOLDMEN – CONCERT 100% GOLDMAN – LE JEU DE PAUME Blois dimanche 4 octobre 2026.

GOLDMEN – CONCERT 100% GOLDMAN Début : 2026-10-04 à 17:30. Tarif : – euros.

GINGER PRÉSENTE : GOLDMEN – CONCERT 100% GOLDMANNom de tournée : De Goldman à Frédéricks Goldman & Jones Actuellement en tournée événement, rassemblant des centaines de milliers de fans à travers la France, les GOLDMEN seront de retour en 2026 pour un nouveau show 100% tubes, de l’univers de Jean-Jacques GOLDMAN à celui du trio FREDERICKS GOLDMAN JONES.Porté par Alain Stevez, véritable miroir vocal du chanteur iconique et avec Sabrina, la voix de Carole Frédéricks, les GOLDMEN vont continuer à écumer les scènes pour le 35ème anniversaire de la tournée Frédéricks Goldman Jones. Revivez le temps d’une soirée le phénomène des années 1980 à 2000 où chacun peut fredonner ses refrains préférés de Jean-Jacques Goldman, mais aussi du trio, depuis « Envole-moi » en passant par « A nos actes manqués » ou encore « Il suffira d’un signe ».

LE JEU DE PAUME 66, AVENUE DE CHÂTEAUDUN 41000 Blois 41