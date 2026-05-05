Blois royale et ses fontaines, Place du Château, Blois
Blois royale et ses fontaines, Place du Château, Blois dimanche 7 juin 2026.
Blois royale et ses fontaines Dimanche 7 juin, 11h00 Place du Château Loir-et-Cher
Attention, accessibilité difficile et jauge limitée.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T11:00:00+02:00 – 2026-06-07T12:30:00+02:00
Fin : 2026-06-07T11:00:00+02:00 – 2026-06-07T12:30:00+02:00
Comment circulait l’eau autrefois ? Comment la ville et ses habitants y avaient-ils accès ? Partez sur les chemins de l’eau à Blois, de l’ancien réservoir dit « le Gouffre » aux fontaines publiques et privées. Attention, accès accidenté.
Place du Château Place du Château 41000 Blois Blois 41000 Centre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 02 54 90 33 33 https://www.blois.fr/annuaire/places-grands-espaces-publics/chateau Le château royal de Blois est un des édifices majeurs de la ville.
Comment circulait l’eau autrefois ? Comment la ville et ses habitants y avaient-ils accès ? Partez sur les chemins de l’eau à Blois, de l’ancien réservoir dit « le Gouffre » aux fontaines publiques…
©Ville de Blois, JP Thibault
À voir aussi à Blois (Loir-et-Cher)
- Rencontre avec Aurélien Lemant Blois 5 mai 2026
- Café historique « Les doigts de Tony Iommi » Ben’s Blues Bar Blois 5 mai 2026
- Exposition « Le petit monde d’Emmanuelle Houdart » Maison de la bd Blois 19 mai 2026
- EN PANNE DE TOI CINEMA CAP’CINE Blois 22 mai 2026
- LES SAMEDIS DE L’HERBORISTE : Le PISSENLIT – Viva Taraxacum, Centre H2E, Blois 23 mai 2026