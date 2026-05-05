Blois royale et ses fontaines, Place du Château, Blois

Blois royale et ses fontaines Dimanche 7 juin, 11h00 Place du Château Loir-et-Cher

Attention, accessibilité difficile et jauge limitée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T11:00:00+02:00 – 2026-06-07T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T11:00:00+02:00 – 2026-06-07T12:30:00+02:00

Comment circulait l’eau autrefois ? Comment la ville et ses habitants y avaient-ils accès ? Partez sur les chemins de l’eau à Blois, de l’ancien réservoir dit « le Gouffre » aux fontaines publiques et privées. Attention, accès accidenté.

Place du Château Place du Château 41000 Blois Blois 41000 Centre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 02 54 90 33 33 https://www.blois.fr/annuaire/places-grands-espaces-publics/chateau Le château royal de Blois est un des édifices majeurs de la ville.

Comment circulait l’eau autrefois ? Comment la ville et ses habitants y avaient-ils accès ? Partez sur les chemins de l’eau à Blois, de l’ancien réservoir dit « le Gouffre » aux fontaines publiques…

©Ville de Blois, JP Thibault