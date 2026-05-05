Blois

Rendez-vous avec l’Observatoire Loire Embarquez avec un ornithologue

Blois Loir-et-Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-20 10:00:00

fin : 2026-06-20 12:00:00

Date(s) :

2026-06-20 2026-09-05

Embarquez à bord d’un bateau sur le fleuve avec un ornithologue de l’association Loir-et-Cher nature. Une occasion idéale pour découvrir et approfondir vos connaissances sur les oiseaux ligériens, en particulier les migrateurs qui viennent nicher sur les grèves.

Rendez-vous avec l’Observatoire Loire Embarquez avec un ornithologue. Embarquez à bord d’un bateau sur le fleuve avec un ornithologue de l’association Loir-et-Cher nature. Une occasion idéale pour découvrir et approfondir vos connaissances sur les oiseaux ligériens, en particulier les migrateurs qui viennent nicher sur les grèves. .

Blois 41000 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 56 09 24 info@observatoireloire.fr

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English :

Come aboard a boat on the river with an ornithologist from the Loir-et-Cher nature association. An ideal opportunity to discover and learn more about the birds of the Loire, especially the migratory birds that nest on the river banks.

L’événement Rendez-vous avec l’Observatoire Loire Embarquez avec un ornithologue Blois a été mis à jour le 2026-05-05 par ADT41