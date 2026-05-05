Les jeudis pédestres Une balade au coeur de l’histoire de la Loire Blois
Les jeudis pédestres Une balade au coeur de l’histoire de la Loire Blois jeudi 16 juillet 2026.
Blois
Les jeudis pédestres Une balade au coeur de l’histoire de la Loire
Blois Loir-et-Cher
Tarif : 9 – 9 – EUR
9
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-16 10:00:00
fin : 2026-08-13 12:00:00
Date(s) :
2026-07-16 2026-08-13
Une balade pédestre pour découvrir le patrimoine liés à la Loire.
Rendez-vous avec l’Observatoire Loire Une balade au coeur de l’histoire de la Loire. Le quartier de Vienne est fortement influencé par l’histoire de la marine de Loire. Mais qu’en est-il de la rive droite ? Des lieux tels que le grenier à sel, l’ancienne chocolaterie Poulain, le château, les ports… sont autant d’endroits qui n’auraient pas vu le jour sans la présence de la Loire. Partez à la découverte de ce patrimoine riche d’histoire.. 9 .
Blois 41000 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 56 09 24 info@observatoireloire.fr
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English :
A walk to discover the heritage of the Loire.
L’événement Les jeudis pédestres Une balade au coeur de l’histoire de la Loire Blois a été mis à jour le 2026-05-05 par ADT41
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