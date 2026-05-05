Blois

Les jeudis pédestres Une balade au coeur de l’histoire de la Loire

Blois Loir-et-Cher

Tarif : 9 – 9 – EUR

9

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-16 10:00:00

fin : 2026-08-13 12:00:00

Date(s) :

2026-07-16 2026-08-13

Une balade pédestre pour découvrir le patrimoine liés à la Loire.

Rendez-vous avec l’Observatoire Loire Une balade au coeur de l’histoire de la Loire. Le quartier de Vienne est fortement influencé par l’histoire de la marine de Loire. Mais qu’en est-il de la rive droite ? Des lieux tels que le grenier à sel, l’ancienne chocolaterie Poulain, le château, les ports… sont autant d’endroits qui n’auraient pas vu le jour sans la présence de la Loire. Partez à la découverte de ce patrimoine riche d’histoire.. 9 .

Blois 41000 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 56 09 24 info@observatoireloire.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A walk to discover the heritage of the Loire.

L’événement Les jeudis pédestres Une balade au coeur de l’histoire de la Loire Blois a été mis à jour le 2026-05-05 par ADT41