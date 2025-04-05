Visite guidée Un dimanche au musée au Château Royal de Blois

6 Place du Château Blois Loir-et-Cher

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 16:00:00

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

Et si vous preniez le temps de regarder autrement ?

Chaque mois, laissez-vous guider pour une visite singulière du musée des Beaux-Arts, niché dans l’aile Louis XII du château. Ce musée, riche de chefs-d’œuvre et de collections exceptionnelles, recèle bien des trésors souvent méconnus…

Et si vous preniez le temps de regarder autrement ?

Chaque mois, laissez-vous guider pour une visite singulière du musée des Beaux-Arts, niché dans l’aile Louis XII du château. Ce musée, riche de chefs-d’œuvre et de collections exceptionnelles, recèle bien des trésors souvent méconnus… devant lesquels on passe parfois trop vite.

EN AVRIL | Des Léonard au musée des Beaux-Arts. Scrutez la manière léonardesque ! Peintre au service des rois Louis XII et François Ier, Léonard de Vinci a laissé une empreinte

stylistique unique, particulièrement visible dans les collections Renaissance du musée. 5 .

6 Place du Château Blois 41000 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 90 33 33 contact@chateaudeblois.fr

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English :

What if you took the time to look differently?

Each month, let us guide you on a unique tour of the Musée des Beaux-Arts, nestled in the château?s Louis XII wing. This museum, rich in masterpieces and exceptional collections, conceals many little-known treasures?

L’événement Visite guidée Un dimanche au musée au Château Royal de Blois Blois a été mis à jour le 2026-03-27 par ADT41