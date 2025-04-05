Visite guidée Un dimanche au musée au Château Royal de Blois Blois
Visite guidée Un dimanche au musée au Château Royal de Blois Blois dimanche 5 avril 2026.
Visite guidée Un dimanche au musée au Château Royal de Blois
6 Place du Château Blois Loir-et-Cher
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05 16:00:00
fin : 2026-04-05
Date(s) :
2026-04-05
Et si vous preniez le temps de regarder autrement ?
Chaque mois, laissez-vous guider pour une visite singulière du musée des Beaux-Arts, niché dans l’aile Louis XII du château. Ce musée, riche de chefs-d’œuvre et de collections exceptionnelles, recèle bien des trésors souvent méconnus…
Et si vous preniez le temps de regarder autrement ?
Chaque mois, laissez-vous guider pour une visite singulière du musée des Beaux-Arts, niché dans l’aile Louis XII du château. Ce musée, riche de chefs-d’œuvre et de collections exceptionnelles, recèle bien des trésors souvent méconnus… devant lesquels on passe parfois trop vite.
EN AVRIL | Des Léonard au musée des Beaux-Arts. Scrutez la manière léonardesque ! Peintre au service des rois Louis XII et François Ier, Léonard de Vinci a laissé une empreinte
stylistique unique, particulièrement visible dans les collections Renaissance du musée. 5 .
6 Place du Château Blois 41000 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 90 33 33 contact@chateaudeblois.fr
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English :
What if you took the time to look differently?
Each month, let us guide you on a unique tour of the Musée des Beaux-Arts, nestled in the château?s Louis XII wing. This museum, rich in masterpieces and exceptional collections, conceals many little-known treasures?
L’événement Visite guidée Un dimanche au musée au Château Royal de Blois Blois a été mis à jour le 2026-03-27 par ADT41
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