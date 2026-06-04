Visite guidée de l’ancien couvent Blois
Visite guidée de l’ancien couvent Blois samedi 19 septembre 2026.
Blois
Visite guidée de l’ancien couvent
1 Place de la République Blois Loir-et-Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
L’hôtel du département remonte le temps en vous dévoilant son histoire !
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Saviez-vous qu’une partie des services du conseil départemental est installée dans un ancien couvent du XVIIe siècle ? De son cloître à son ancienne église transformée en salle des délibérations, découvrez l’histoire et les anecdotes de la vie des Visitandines qui y vivaient autrefois. .
1 Place de la République Blois 41000 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 58 43 69 manon.corbeau@departement41.fr
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English :
The Hôtel du Département takes you back in time to reveal its history!
L’événement Visite guidée de l’ancien couvent Blois a été mis à jour le 2026-06-04 par Conseil Départemental 41
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