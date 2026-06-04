Blois

Visite guidée de l’ancien couvent

1 Place de la République Blois Loir-et-Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

L’hôtel du département remonte le temps en vous dévoilant son histoire !

L’hôtel du département remonte le temps en vous dévoilant son histoire !

Saviez-vous qu’une partie des services du conseil départemental est installée dans un ancien couvent du XVIIe siècle ? De son cloître à son ancienne église transformée en salle des délibérations, découvrez l’histoire et les anecdotes de la vie des Visitandines qui y vivaient autrefois. .

1 Place de la République Blois 41000 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 58 43 69 manon.corbeau@departement41.fr

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English :

The Hôtel du Département takes you back in time to reveal its history!

L’événement Visite guidée de l’ancien couvent Blois a été mis à jour le 2026-06-04 par Conseil Départemental 41