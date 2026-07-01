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Visite et exposition commentée, Hôtel du Département, Blois

vendredi 18 septembre 2026 · Hôtel du Département · Blois

Visite et exposition commentée, Hôtel du Département, Blois

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Lieu
Hôtel du Département
Adresse
1 place de la République, 41000 Blois
Ville
41000 Blois
Département
Loir-et-Cher

Visite et exposition commentée Vendredi 18 septembre, 09h00 Hôtel du Département Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T16:00:00+02:00

Le vendredi 18 septembre 2026, à la veille des journées européennes du patrimoine, le conseil départemental de Loir-et-Cher ouvrira les portes de l’hôtel du département au public scolaire qui pourra bénéficier d’une visite commentée de l’ancien couvent.
Dans le cadre de l’opération « Lever les yeux », cette visite sera complétée d’une animation de l’exposition « Architecture en pan de bois ». Cette exposition abordera l’urbanisme, la technique constructive et l’usage relatifs à ce bâti qui composait l’essentiel de nos paysages urbains jusqu’au XVIe-XVIIe siècles.
Trois formules seront proposées pour répondre aux envies des enseignants :

  • Une animation de l’exposition seule (env. 1h)

  • Une visite commentée de l’hôtel du département seule (env. 0h30)

  • Une visite commentée de l’hôtel du département et une animation de l’exposition (env. 1h30)

Ces deux activités seront ouvertes de 9h à 12h30 et de 14h à 15h30
Réservations auprès du CAUE : angelique.goblet@caue41.fr

Hôtel du Département 1 place de la République, 41000 Blois Blois 41000 Centre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 02 54 58 43 68 http://www.le-loir-et-cher.fr [{« link »: « mailto:angelique.goblet@caue41.fr »}] L’hôtel du département, siège du conseil départemental de Loir-et-Cher est implanté dans un ancien couvent du XVIIe siècle. Ce lieu abritait les Visitandines appartenant à l’ordre de la Visitation Sainte-Marie jusqu’en 1791. Parking en face du Conseil départemental et transports à proximité
Le vendredi 18 septembre 2026, à la veille des journées européennes du patrimoine, le conseil départemental de Loir-et-Cher ouvrira les portes de l’hôtel du département au public scolaire.

©CAUE41

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