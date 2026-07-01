Visite et exposition commentée, Hôtel du Département, Blois

Informations pratiques

Visite et exposition commentée Vendredi 18 septembre, 09h00 Hôtel du Département Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T16:00:00+02:00

Le vendredi 18 septembre 2026, à la veille des journées européennes du patrimoine, le conseil départemental de Loir-et-Cher ouvrira les portes de l’hôtel du département au public scolaire qui pourra bénéficier d’une visite commentée de l’ancien couvent.

Dans le cadre de l’opération « Lever les yeux », cette visite sera complétée d’une animation de l’exposition « Architecture en pan de bois ». Cette exposition abordera l’urbanisme, la technique constructive et l’usage relatifs à ce bâti qui composait l’essentiel de nos paysages urbains jusqu’au XVIe-XVIIe siècles.

Trois formules seront proposées pour répondre aux envies des enseignants :

Une animation de l’exposition seule (env. 1h)

Une visite commentée de l’hôtel du département seule (env. 0h30)

Une visite commentée de l’hôtel du département et une animation de l’exposition (env. 1h30)

Ces deux activités seront ouvertes de 9h à 12h30 et de 14h à 15h30

Réservations auprès du CAUE : angelique.goblet@caue41.fr

Hôtel du Département 1 place de la République, 41000 Blois Blois 41000 Centre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 02 54 58 43 68 http://www.le-loir-et-cher.fr [{« link »: « mailto:angelique.goblet@caue41.fr »}] L’hôtel du département, siège du conseil départemental de Loir-et-Cher est implanté dans un ancien couvent du XVIIe siècle. Ce lieu abritait les Visitandines appartenant à l’ordre de la Visitation Sainte-Marie jusqu’en 1791. Parking en face du Conseil départemental et transports à proximité

Le vendredi 18 septembre 2026, à la veille des journées européennes du patrimoine, le conseil départemental de Loir-et-Cher ouvrira les portes de l’hôtel du département au public scolaire.

©CAUE41