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Rendez-vous avec l’Observatoire Loire Méditation au fil de l’eau Blois

Rendez-vous avec l’Observatoire Loire Méditation au fil de l’eau Blois

Rendez-vous avec l’Observatoire Loire Méditation au fil de l’eau Blois samedi 11 juillet 2026.

Ville : 41000 Blois

Département : Loir-et-Cher

Début : samedi 11 juillet 2026

Fin : samedi 11 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Blois

Rendez-vous avec l’Observatoire Loire Méditation au fil de l’eau

Blois Loir-et-Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-11 10:00:00
fin : 2026-07-11 12:00:00

Date(s) :
2026-07-11 2026-08-22

Une matinée de méditation à bord un bateau sur la Loire.
Rendez-vous avec l’Observatoire Loire Méditation au fil de l’eau. Au cours de cette sortie, laissez-vous bercer sur le cours de la Loire à bord d’une Toue et éveillez chacun de vos sens grâce à une méditation guidée par Willy Lotria-Boche, sophrologue. Libérez-vous de vos contrariétés ! Puis nous débarquerons sur l’île aux castors pour vivre un moment de sérénité grâce à des exercices de sophrologie connectés à la nature.   .

Blois 41000 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 56 09 24  info@observatoireloire.fr

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English :

A morning of meditation aboard a boat on the Loire.

L’événement Rendez-vous avec l’Observatoire Loire Méditation au fil de l’eau Blois a été mis à jour le 2026-05-08 par ADT41

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