Rendez-vous avec l’Observatoire Loire Inondations à Blois entre nature et prévention Blois
Rendez-vous avec l’Observatoire Loire Inondations à Blois entre nature et prévention Blois jeudi 6 août 2026.
Blois
Rendez-vous avec l’Observatoire Loire Inondations à Blois entre nature et prévention
Blois Loir-et-Cher
Tarif : 9 – 9 – EUR
9
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-08-06 10:00:00
fin : 2026-08-06 12:00:00
Date(s) :
2026-08-06
Une balade pédestre pour comprendre les enjeux liés au risque inondation à Blois
Inondations à Blois entre nature et prévention. Une balade pédestre pour comprendre les enjeux liés au risque inondation à Blois. Echangez avec l’éducateur sur le fonctionnement du fleuve, les ouvrages de protection, les outils réglementaires qui encadrent l’aménagement du territoire et la gestion des risques. 9 .
Blois 41000 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 56 09 24 info@observatoireloire.fr
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English :
A walking tour to understand flood risk issues in Blois
L’événement Rendez-vous avec l’Observatoire Loire Inondations à Blois entre nature et prévention Blois a été mis à jour le 2026-05-08 par ADT41
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