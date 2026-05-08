Blois

Rendez-vous avec l’Observatoire Loire Inondations à Blois entre nature et prévention

Blois Loir-et-Cher

Tarif : 9 – 9 – EUR

9

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-08-06 10:00:00

fin : 2026-08-06 12:00:00

Date(s) :

2026-08-06

Une balade pédestre pour comprendre les enjeux liés au risque inondation à Blois

Inondations à Blois entre nature et prévention. Une balade pédestre pour comprendre les enjeux liés au risque inondation à Blois. Echangez avec l’éducateur sur le fonctionnement du fleuve, les ouvrages de protection, les outils réglementaires qui encadrent l’aménagement du territoire et la gestion des risques. 9 .

Blois 41000 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 56 09 24 info@observatoireloire.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A walking tour to understand flood risk issues in Blois

L’événement Rendez-vous avec l’Observatoire Loire Inondations à Blois entre nature et prévention Blois a été mis à jour le 2026-05-08 par ADT41