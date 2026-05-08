Blois

En voir et en boire de toutes les couleurs

Port de la Creusille Blois Loir-et-Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 18:00:00

fin : 2026-07-25 20:00:00

Date(s) :

2026-07-25

Les vins de Loire sont un élément fort et puissant de notre patrimoine. En compagnie d’un vigneron, venez déguster ses crus, sentir leurs arômes et échanger sur le terroir.

Les vins de Loire sont un élément fort et puissant de notre patrimoine. En compagnie d’un vigneron, venez déguster ses crus, sentir leurs arômes et échanger sur le terroir. .

Port de la Creusille Blois 41000 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 56 09 24 info@observatoireloire.fr

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English :

Loire wines are a strong and powerful part of our heritage. In the company of a winemaker, come and taste his wines, smell their aromas and talk about the terroir.

L’événement En voir et en boire de toutes les couleurs Blois a été mis à jour le 2026-05-08 par ADT41