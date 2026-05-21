Rencontre avec le carnettiste Lapin Maison de la bd Blois
Rencontre avec le carnettiste Lapin Maison de la bd Blois jeudi 18 juin 2026.
Rencontre avec le carnettiste Lapin Maison de la bd Blois Jeudi 18 juin, 18h30 Entrée gratuite
Lapin nous fera découvrir son travail de carnettiste.
Dans le cadre d’une résidence avec l’association Au Bord de l’eau
Jeudi 18 juin, 18h30
Maison de la bd
Le projet est soutenu par Ciclic dans le cadre du dispositif « Auteur associé ».
L’association Au bord de l’eau accueille Lapin pour une résidence de mars à septembre prochain. Pendant quatre mois, le carnettiste partagera son temps entre un travail d’observation et un inventaire dessiné sur le terrain, ainsi que des rencontres avec le public. Dans ce cadre, il sera à la Maison de la bd pour une rencontre le jeudi 18 juin à 18h30.
Site : [https://www.maisondelabd.com/7-blog/1234-rencontre-avec-lapin-auteur-associe-a-l-association-au-bord-de-l-eau-2](https://www.maisondelabd.com/7-blog/1234-rencontre-avec-lapin-auteur-associe-a-l-association-au-bord-de-l-eau-2)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-18T18:30:00.000+02:00
Fin : 2026-06-18T20:00:00.000+02:00
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Maison de la bd 3 rue des Jacobins – 41000 BLOIS Centre Blois 41000 Loir-et-Cher
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