Rencontre avec les éditrices de la maison d’édition On ne compte pas pour du beurre, Maison de la bd, Blois
Rencontre avec les éditrices de la maison d’édition On ne compte pas pour du beurre, Maison de la bd, Blois jeudi 25 juin 2026.
Rencontre avec les éditrices de la maison d’édition On ne compte pas pour du beurre Jeudi 25 juin, 18h30 Maison de la bd Loir-et-Cher
gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-25T18:30:00+02:00 – 2026-06-25T20:00:00+02:00
Fin : 2026-06-25T18:30:00+02:00 – 2026-06-25T20:00:00+02:00
Rencontre avec les éditrices de la maison d’édition On ne compte pas pour du beurre
Jeudi 25 juin, 18h30
En partenariat avec l’association Arlequin et le festival Semaine de la diversité
La maison d’édition On ne compte pas pour du beurre, créée en 2020, développe une ligne éditoriale inclusive, soucieuse de produire de nouvelles représentations sociales banalisées dans les livres jeunesse, plus diverses et évitant les stéréotypes.
https://www.maisondelabd.com/maison-de-la-bd/rencontres-2025/1225-rencontre-avec-les-editrices-de-la-maison-d-edition-on-ne-compte-pas-pour-du-beurre
Maison de la bd 3 rue des Jacobins – 41000 BLOIS Blois 41000 Centre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire [{« link »: « https://www.maisondelabd.com/maison-de-la-bd/rencontres-2025/1225-rencontre-avec-les-editrices-de-la-maison-d-edition-on-ne-compte-pas-pour-du-beurre »}]
Présentation de la maison d’édition et de leurs ouvrages. jeunesse maison d’éditions
© Nina Lacour / On ne compte pas pour du beurre
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