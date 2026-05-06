Blois

Rendez-vous avec l’Observatoire Loire Balade du soir

Port de la Creusille Blois Loir-et-Cher

Tarif : 19 – 19 – EUR

19

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 19:30:00

fin : 2026-08-31 21:00:00

Date(s) :

2026-07-01

Profitez d’un moment de contemplation au milieu du fleuve.

En juillet et août du mardi au samedi à 19h30

Rendez-vous avec l’Observatoire Loire Balade du soir ambiances et lumières ! Profitez de cette fin de journée pour vous déconnecter du quotidien. Laissez-vous embarquer avec notre guide pilote, au rythme de l’eau et des ambiances ligériennes… La Loire se change et se drape de ses habits de soirée. Le spectacle peut commencer… La contemplation est de mise pour admirer les nuances crépusculaires sur Blois et la nature… N’est-ce pas Jean de la Fontaine et Victor Hugo qui ont donné à cette ville et ses paysages une dimension théâtrale ! 19 .

Port de la Creusille Blois 41000 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 6 24 74 27 87 info@observatoireloire.fr

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English :

Enjoy a moment of contemplation in the middle of the river.

July and August Tuesday to Saturday at 7.30pm

L’événement Rendez-vous avec l’Observatoire Loire Balade du soir Blois a été mis à jour le 2026-05-06 par ADT41