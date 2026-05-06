Rendez-vous avec l’Observatoire Loire Balade du soir Blois
Rendez-vous avec l’Observatoire Loire Balade du soir Blois mercredi 1 juillet 2026.
Blois
Rendez-vous avec l’Observatoire Loire Balade du soir
Port de la Creusille Blois Loir-et-Cher
Tarif : 19 – 19 – EUR
19
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 19:30:00
fin : 2026-08-31 21:00:00
Date(s) :
2026-07-01
Profitez d’un moment de contemplation au milieu du fleuve.
En juillet et août du mardi au samedi à 19h30
Rendez-vous avec l’Observatoire Loire Balade du soir ambiances et lumières ! Profitez de cette fin de journée pour vous déconnecter du quotidien. Laissez-vous embarquer avec notre guide pilote, au rythme de l’eau et des ambiances ligériennes… La Loire se change et se drape de ses habits de soirée. Le spectacle peut commencer… La contemplation est de mise pour admirer les nuances crépusculaires sur Blois et la nature… N’est-ce pas Jean de la Fontaine et Victor Hugo qui ont donné à cette ville et ses paysages une dimension théâtrale ! 19 .
Port de la Creusille Blois 41000 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 6 24 74 27 87 info@observatoireloire.fr
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English :
Enjoy a moment of contemplation in the middle of the river.
July and August Tuesday to Saturday at 7.30pm
L’événement Rendez-vous avec l’Observatoire Loire Balade du soir Blois a été mis à jour le 2026-05-06 par ADT41
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