Présentation de 3 projets pédagogiques autour de la collection Froberville, Château musées, Blois

Présentation de 3 projets pédagogiques autour de la collection Froberville Samedi 23 mai, 19h00 Château musées Loir-et-Cher

accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Dans le cadre du programme d’histoire de 4e sur l’esclavage et la traite, les élèves des collèges des Provinces de Blois et de Contres ont visité l’exposition « Visages d’ancêtres » organisée au château royal de Blois en 2024 et étudié avec les services de conservation et de médiation la collection de bustes ethnographiques réalisés par Eugène de Froberville. Ce dernier a moulé en plâtre les visages de 63 personnes déportées pour être esclavisées sur l’île Maurice.

Afin d’étudier l’histoire de l’esclavage dans l’Océan Indien et de la documenter, les élèves ont relevé des informations pendant la visite guidée, les ont croisées ensuite pour créer une production collective littéraire, plastique et numérique. Ils ont axé leurs récits sur l’histoire des « libérés du Lily » et l’ont notamment illustrée en bande dessinée en partenariat avec l’association blésoise, bd BOUM.

Les élèves du collège des Provinces ont participé au concours de la flamme de l’Egalité sur le thème « Résister » et ont sélectionnés à l’échelle régionale de l’Académie Orléans-Tours. Ils se sont aussi documentés sur les musiques africaines à partir des notes laissées par Eugène de Froberville et ont réalisé une chorégraphie.

Quant aux élèves de l’Ouest de Tamarin de l’île Maurice, ils ont visité en 2025 l’ISM, Intercontinental Slavery Museum à Port Louis et vu certains des bustes déposés sur place par le château royal de Blois dans le cadre d’un partenariat. Ils ont contacté la conservation du château et après des échanges en distanciel avec les services de conservation et de médiation, ils ont décidé participer au concours 2026 de la flamme de l’Egalité sur le thème « femmes en esclavage » : ils ont écrit un texte fictif très émouvant constituant le journal intime de Mulotia, femme esclavée sur l’île Maurice.

Ce travail sera présenté lors de la Nuit des Musées 2026 qui célèbre les 25 ans de la Loi Taubira, reconnaissant l’esclavage comme un crime contre l’humanité.

Château musées 6 Place du Château, 41000 Blois, France Blois 41000 Centre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 33254903333 https://www.chateaudeblois.fr La ville de Blois est située aux portes du Val de Loire, à moins de 2 heures au sud de Paris. Le Château royal de Blois constitue l’introduction idéale à la visite des châteaux de la Loire, accessibles à moins de 30 minutes (Chambord, Cheverny, Chaumont sur Loire, Amboise, Chenonceau, etc.) Comment venir à Blois ? En voiture Depuis Paris : 180 km (2 h) autoroute A10 : Paris–Bordeaux, sortie Blois, route nationale RN 152 : Paris–Orléans–Blois ; depuis Nantes : 285 km (3 h) ; depuis Lille : 400 km (4 h) ; depuis Lyon : 450 km (4 h 30) ; depuis Bordeaux : 400 km (4 h). En train À 1 h 30 de Paris (gare d’Austerlitz) : ligne Paris–Tours et Paris–Nantes. Vous pouvez préparer votre venue en train avec : SNCF Connect et le site des trains express régionaux (TER). Découvrez la carte touristique SNCF. Pour vous rendre au château depuis la gare Blois-Chambord : à pied : 8 minutes ; en bus : arrêt au pied du Château – renseignements avec le site web Azalys ; en taxi : st […]

Dans le cadre du programme d’histoire de 4e sur l’esclavage et la traite, les élèves des collèges des Provinces de Blois et de Contres ont visité l’exposition « Visages d’ancêtres » organisée au royal …

© Photos projet BD Froberville collège provinces