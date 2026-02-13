LES SAMEDIS DE L’HERBORISTE : Le PISSENLIT – Viva Taraxacum, Centre H2E, Blois

LES SAMEDIS DE L’HERBORISTE : Le PISSENLIT – Viva Taraxacum Samedi 23 mai, 16h30 Centre H2E Loir-et-Cher

Tarifs : 1 atelier pour enfant ; 1 atelier pour adulte 32€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T16:30:00+02:00 – 2026-05-23T18:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T16:30:00+02:00 – 2026-05-23T18:30:00+02:00

LE PISSENLIT, Viva Taraxacum

« Le pissenlit rince le filtre rénal et essore l’éponge hépatique »

Les teintures mères et leur utilisation : Mise en place d’une teinture mère de Pissenlit (préparation, macération, filtrage, étiquetage et conservation). Quelles sont les propriétés d’une teinture mère de Pissenlit et pour quels usages ?

Nous approcherons également toutes les différentes préparations et transformations de notre éternel Pissenlit.

Durée : 2h00

Activité organisée par FRANCOISE – Guide nature – Herbaliste

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/les-samedis-de-l-herboriste-pissenlit-viva-taraxacum-7158

Centre H2E Centre H2E Blois 41000 Centre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.eco-nature.org/experience/les-samedis-de-l-herboriste-pissenlit-viva-taraxacum-7158 »}] [{« link »: « https://www.eco-nature.org/experience/les-samedis-de-l-herboriste-pissenlit-viva-taraxacum-7158 »}]

ATELIER PRATIQUE : Connaissance des vertus médicinales des plantes sauvages et comment les transformer simplement. Nature Atelier nature