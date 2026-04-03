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EN PANNE DE TOI CINEMA CAP’CINE Blois

EN PANNE DE TOI CINEMA CAP’CINE Blois

EN PANNE DE TOI CINEMA CAP’CINE Blois vendredi 22 mai 2026.

Lieu : CINEMA CAP'CINE

Adresse : ZAC DES ONZE ARPENTS

Ville : 41000 Blois

Département : 41

Début : 2026-05-22

Fin : 2026-05-22

Heure de début : 20:30

EN PANNE DE TOI Début : 2026-05-22 à 20:30. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

CINEMA CAP’CINE ZAC DES ONZE ARPENTS 41000 Blois 41

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