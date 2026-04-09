Rencontre avec Aurélien Lemant Blois
Rencontre avec Aurélien Lemant Blois mardi 5 mai 2026.
Blois
Rencontre avec Aurélien Lemant
3 rue des Jacobins Blois Loir-et-Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-05 18:30:00
fin : 2026-05-05
Date(s) :
2026-05-05
Café historique en partenariat avec Roxette et les Rendez-vous de l’histoire
Rencontre avec Aurélien Lemant Les Doigts de Tony Iommi.
Les Doigts de Tony Iommi Tony Iommi a 17 ans quand il perd deux doigts. Une seconde d’inattention dans la manipulation d’une presse hydraulique a suffi pour mutiler le jeune homme. Son désir n’était pas de faire carrière dans cette usine où il se retrouve amputé des extrémités du majeur et de l’annulaire. Il se rêvait musicien, guitariste, dans Black Sabbath. Pas facile quand on a une main estropiée. Pas si grave. Une prothèse maison, des expérimentations pour faire taire la douleur, se créer un son, et une ténacité hors du commun, le rêve survit, une vie au service du Heavy metal. .
3 rue des Jacobins Blois 41000 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 42 49 22 bd.boum@orange.fr
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English :
Café historique in partnership with Roxette and Les Rendez-vous de l?histoire
Meeting with Aurélien Lemant: Tony Iommi?s Fingers.
L’événement Rencontre avec Aurélien Lemant Blois a été mis à jour le 2026-04-09 par ADT41
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