Salon du vin et de la gastronomie à Blois

Salle omnisport ADA Abeilles des Aydes Blois Loir-et-Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-24 10:00:00

fin : 2026-04-26 20:00:00

Date(s) :

2026-04-24

Un beau voyage gustatif dans toute la France! Environ 50 exposants vous attendent pour le Salon du Vin et de la Gastronomie qui aura lieu du 24 au 26 avril 2026 à la salle Omnisport ADA (Abeilles des Ayes), 4 rue du Plessis à Blois.

Un beau voyage gustatif dans toute la France! Environ 50 exposants vous attendent pour le Salon du Vin et de la Gastronomie qui aura lieu du 24 au 26 avril 2026 à la salle Omnisport ADA à Blois.

Autant de viticulteur que de producteurs , beaucoup de surprises vous attendent dans les allées de cette première édition. Une salle de 700m² dédiée aux producteurs et viticulteurs de toute la France et une salle de 180m² dédiée aux producteurs locaux de Blois. .

Salle omnisport ADA Abeilles des Aydes Blois 41000 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire jacqueslarocheblondel@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A taste journey through France! Around 50 exhibitors await you at the Salon du Vin et de la Gastronomie from April 24 to 26, 2026 at the Salle Omnisport ADA (Abeilles des Ayes), 4 rue du Plessis in Blois.

L’événement Salon du vin et de la gastronomie à Blois Blois a été mis à jour le 2026-02-28 par ADT41