Navette Blois-Zoo de Beauval Blois Loir-et-Cher

Au départ de la gare SNCF de Blois/Chambord, il existe une Navette Zoo de Beauval en autocar. Cette navette circule en fonction du calendrier disponible sur le site Rémi.

https://www.remi-centrevaldeloire.fr/tourisme/navette-zooparc-de-beauval/ +33 806 70 33 33

English : Special shuttle buses Beauval

Beauval Zoo (return journeys during weekends, public holidays and school holidays, buses leave from Blois|Chambord railway station.

Deutsch :

Ab dem SNCF-Bahnhof Blois|Chambord gibt es einen Bus-Shuttle zum Zoo Beauval. Dieser Shuttlebus verkehrt nur an Wochenenden, Feiertagen und während der Schulferien in allen Zonen.

Italiano :

Dalla stazione SNCF di Blois|Chambord, navetta per lo Zoo di Beauval in pullman. Questa navetta funziona solo nei fine settimana, nei giorni festivi e nelle vacanze scolastiche in tutte le zone.

Español :

Desde la estación SNCF de Blois|Chambord, traslado del zoológico de Beauval en autobús. Esta lanzadera sólo funciona los fines de semana, los días festivos y las vacaciones escolares en todas las zonas.

