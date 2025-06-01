Navette Blois-Zoo de Beauval Blois Loir-et-Cher
Au départ de la gare SNCF de Blois/Chambord, il existe une Navette Zoo de Beauval en autocar. Cette navette circule en fonction du calendrier disponible sur le site Rémi.
https://www.remi-centrevaldeloire.fr/tourisme/navette-zooparc-de-beauval/ +33 806 70 33 33
English : Special shuttle buses Beauval
Beauval Zoo (return journeys during weekends, public holidays and school holidays, buses leave from Blois|Chambord railway station.
Deutsch :
Ab dem SNCF-Bahnhof Blois|Chambord gibt es einen Bus-Shuttle zum Zoo Beauval. Dieser Shuttlebus verkehrt nur an Wochenenden, Feiertagen und während der Schulferien in allen Zonen.
Italiano :
Dalla stazione SNCF di Blois|Chambord, navetta per lo Zoo di Beauval in pullman. Questa navetta funziona solo nei fine settimana, nei giorni festivi e nelle vacanze scolastiche in tutte le zone.
Español :
Desde la estación SNCF de Blois|Chambord, traslado del zoológico de Beauval en autobús. Esta lanzadera sólo funciona los fines de semana, los días festivos y las vacaciones escolares en todas las zonas.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-30 par SIT Centre-Val de Loire