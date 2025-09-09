JEREMY FREROT – LE JEU DE PAUME Blois

jeudi 30 avril 2026.

JEREMY FREROT Début : 2026-04-30 à 20:00. Tarif : – euros.

AZ PROD EN ACCORD AVEC W LIVE PRÉSENTE : JEREMY FREROTAprès le succès des Frero Delavega, Jérémy Frerot a poursuivi sa carrière en solo : 2 albums, 2 disques d’or.Parmi les artistes les plus talentueux de sa génération, il est à la fois l’un des plus médiatisés (il est parmi les artistes les plus diffusés en radio et en TV), et à la fois un homme engagé pour une cause qui lui est chère : la protection des océans.En effet, depuis 2019, il est ambassadeur de Surfrider Foundation Europe, participant à plusieurs événements de sensibilisation et en les aidant à gagner en notoriété auprès de son public

LE JEU DE PAUME 66, AVENUE DE CHÂTEAUDUN 41000 Blois 41