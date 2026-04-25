Café historique « Les doigts de Tony Iommi » Ben’s Blues Bar Blois Mardi 5 mai, 18h30 gratuit

Café historique en partenariat avec Roxette et les Rendez-vous de l’histoire Rencontre avec Aurélien Lemant

_**Les Doigts de Tony Iommi**_

Café historique en partenariat avec Roxette et les Rendez-vous de l’histoire

Rencontre avec Aurélien Lemant

5 mai, Ben’s Blues Bar 18h30

Tony Iommi a 17 ans quand il perd deux doigts. Une seconde d’inattention dans la manipulation d’une presse hydraulique a suffi pour mutiler le jeune homme. Son désir n’était pas de faire carrière dans cette usine où il se retrouve amputé des extrémités du majeur et de l’annulaire. Il se rêvait musicien, guitariste, dans Black Sabbath. Pas facile quand on a une main estropiée. Pas si grave. Une prothèse maison, des expérimentations pour faire taire la douleur, se créer un son, et une ténacité hors du commun, le rêve survit, une vie au service du Heavy metal.

Le 5 mai à 18h30 au Ben’s Blues Bar – 41 rue St Lubin – Blois

© Nicolas Chevalier 2026

Site : [https://www.maisondelabd.com/7-blog/1232-les-doigts-de-tony-iommi-2](https://www.maisondelabd.com/7-blog/1232-les-doigts-de-tony-iommi-2)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-05T18:30:00.000+02:00

Fin : 2026-05-05T20:30:00.000+02:00

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bd.boum@orange.fr

Ben’s Blues Bar 41 rue St Lubin 41000 BLOIS Centre Blois 41000 Loir-et-Cher



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