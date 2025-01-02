Circuit des pas pressés Blois Loir-et-Cher

Circuit des pas pressés Blois Loir-et-Cher vendredi 1 août 2025.

Circuit des pas pressés A pieds

Circuit des pas pressés 41000 Blois Loir-et-Cher Centre-Val de Loire

Cet itinéraire vous donne rendez-vous au cœur de Blois pour aller à la découverte de son patrimoine historique et culturel.

Monuments classés, bâtiments et maisons remarquables y côtoient places et jardins historiques, et la présence de la Loire préservée ajoute au charme de cette promenade urbaine.

English :

This itinerary takes you to the heart of Blois to discover its historical and cultural heritage.

Listed monuments, remarkable buildings and houses stand side by side with historic squares and gardens, and the presence of the preserved Loire River adds to the charm of this urban walk.

Deutsch :

Auf dieser Route treffen Sie sich im Herzen von Blois, um das historische und kulturelle Erbe der Stadt zu entdecken.

Denkmalgeschützte Gebäude, bemerkenswerte Gebäude und Häuser treffen hier auf historische Plätze und Gärten, und die Präsenz der unberührten Loire trägt zum Charme dieses Stadtspazi

Italiano :

Questo itinerario vi porta nel cuore di Blois per scoprire il suo patrimonio storico e culturale.

Monumenti tutelati, edifici e case notevoli si affiancano a piazze e giardini storici, e la presenza del fiume Loira preservato aggiunge fascino a questa passeggiata urbana.

Español :

Este itinerario le lleva al corazón de Blois para descubrir su patrimonio histórico y cultural.

Monumentos catalogados, edificios y casas notables conviven con plazas y jardines históricos, y la presencia del río Loira preservado añade encanto a este paseo urbano.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-02 par SIT Centre-Val de Loire