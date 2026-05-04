Exposition « Le petit monde d’Emmanuelle Houdart » Maison de la bd Blois 19 mai – 2 juin Entrée libre

Présentation d’originaux d’Emmanuelle Houdart

Dans le cadre du Salon du livre de St Gervais la Forêt

19 mai – 2 juin

Un mélange d’images des albums de l’artiste est présenté dans cette exposition.

Des originaux des Heureux parents de ses débuts, à ceux beaucoup plus récents Des journées formidables de Piloursine, on retrouve la fantaisie et l’originalité de l’illustratrice qui aime dire : j’ai choisi ce métier car j’ai compris très vite que ce serait le seul endroit où je n’aurais pas besoin de mentir, de tricher, ni d’obéir.

Depuis 1996, Emmanuelle Houdart a publié une vingtaine de livres, principalement des albums pour enfants.

Vernissage de l’exposition en présence de l’autrice le mercredi 20 mai à 18h30.

Site : [https://www.maisondelabd.com/7-blog/1229-exposition-emmanuelle-houdart-2](https://www.maisondelabd.com/7-blog/1229-exposition-emmanuelle-houdart-2)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-19T09:30:00.000+02:00

Fin : 2026-06-02T17:30:00.000+02:00

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Maison de la bd 3 rue des Jacobins Blois 41000 Loir-et-Cher



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