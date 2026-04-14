Focus sur la collection Froberville à l’occasion des 25 ans de la Loi Taubira, Château musées, Blois

Focus sur la collection Froberville à l’occasion des 25 ans de la Loi Taubira Samedi 23 mai, 19h00 Château musées Loir-et-Cher

accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

En 2024, le Château royal de Blois présentait la collection de bustes ethnographiques de la collection Froberville, qu’il conserve.

Ces 53 moulages sont un document exceptionnel sur l’histoire de l’esclavage, parce qu’ils peuvent être associés au récit de vie des personnes moulées, recueilli sur l’île Maurice par Eugène de Froberville. Celui-ci s’intéressait particulièrement à leurs langues et leur culture, mais a en fait consigné des témoignages d’histoire de vies marquées par la déportation à travers l’Afrique, et leur a d’une certaine façon donné la parole. A l’occasion des 25 ans de la Loi Taubira reconnaissant l’esclavage comme un crime contre l’humanité, ces bustes sont remis en lumière, et avec eux l’histoire exceptionnelle et sensible des personnes qu’ils représentent.

Château musées 6 Place du Château, 41000 Blois, France Blois 41000 Centre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 33254903333 https://www.chateaudeblois.fr La ville de Blois est située aux portes du Val de Loire, à moins de 2 heures au sud de Paris. Le Château royal de Blois constitue l’introduction idéale à la visite des châteaux de la Loire, accessibles à moins de 30 minutes (Chambord, Cheverny, Chaumont sur Loire, Amboise, Chenonceau, etc.) Comment venir à Blois ? En voiture Depuis Paris : 180 km (2 h) autoroute A10 : Paris–Bordeaux, sortie Blois, route nationale RN 152 : Paris–Orléans–Blois ; depuis Nantes : 285 km (3 h) ; depuis Lille : 400 km (4 h) ; depuis Lyon : 450 km (4 h 30) ; depuis Bordeaux : 400 km (4 h). En train À 1 h 30 de Paris (gare d’Austerlitz) : ligne Paris–Tours et Paris–Nantes. Vous pouvez préparer votre venue en train avec : SNCF Connect et le site des trains express régionaux (TER). Découvrez la carte touristique SNCF. Pour vous rendre au château depuis la gare Blois-Chambord : à pied : 8 minutes ; en bus : arrêt au pied du Château – renseignements avec le site web Azalys ; en taxi : st […]

En 2024, le Château royal de Blois présentait la collection de bustes ethnographiques de la collection Froberville, qu’il conserve.

© Château royal de Blois – F. Lauginie