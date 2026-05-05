Exposition « Le petit monde d’Emmanuelle Houdart », Maison de la bd, Blois
Exposition « Le petit monde d’Emmanuelle Houdart », Maison de la bd, Blois mardi 19 mai 2026.
Exposition « Le petit monde d’Emmanuelle Houdart » 19 mai – 2 juin Maison de la bd Loir-et-Cher
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-19T09:30:00+02:00 – 2026-05-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-02T14:00:00+02:00 – 2026-06-02T17:30:00+02:00
Dans le cadre du Salon du livre de St Gervais la Forêt
19 mai – 2 juin
Un mélange d’images des albums de l’artiste est présenté dans cette exposition.
Des originaux des Heureux parents de ses débuts, à ceux beaucoup plus récents Des journées formidables de Piloursine, on retrouve la fantaisie et l’originalité de l’illustratrice qui aime dire : j’ai choisi ce métier car j’ai compris très vite que ce serait le seul endroit où je n’aurais pas besoin de mentir, de tricher, ni d’obéir.
Depuis 1996, Emmanuelle Houdart a publié une vingtaine de livres, principalement des albums pour enfants.
Vernissage de l’exposition en présence de l’autrice le mercredi 20 mai à 18h30.
Site : https://www.maisondelabd.com/7-blog/1229-exposition-emmanuelle-houdart-2
Maison de la bd 3 rue des Jacobins Blois 41000 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire [{« link »: « https://www.maisondelabd.com/7-blog/1229-exposition-emmanuelle-houdart-2 »}]
Présentation d’originaux d’Emmanuelle Houdart jeunesse illustrations
©Emmanuelle Houdart
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