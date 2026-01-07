Visite familiale A toi la vie de Château au château royal de Blois

Place du Château Blois Loir-et-Cher

Tarif : – – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-02-07 14:30:00

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-02-07 2026-04-04 2026-07-04 2026-10-17 2026-12-19

Tout ce que tu as toujours voulu savoir sur la vie des rois et des reines, un guide te le dévoile en t’ouvrant les portes du Château royal de Blois. Comment vivait-on à la cour du roi ? Que mangeait-on ? Quelles odeurs avait-on ? Tout cela n’aura plus de secret pour toi ! Durée 1h15.

Visite familiale A toi la vie de Château au château royal de Blois. Tout ce que tu as toujours voulu savoir sur la vie des rois et des reines, un guide te le dévoile en t’ouvrant les portes du Château royal de Blois. Comment vivait-on à la cour du roi ? Que mangeait-on ? Quelles odeurs avait-on ? Tout cela n’aura plus de secret pour toi ! Durée 1h15. .

Place du Château Blois 41000 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 90 33 33 contact@chateaudeblois.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Everything you always wanted to know about the life of kings and queens, a guide reveals it to you by opening the doors of the Royal Castle of Blois. How did people live at the king’s court? What did they eat? What did they smell like? All this will no longer hold any secrets for you! Duration: 1h15

L’événement Visite familiale A toi la vie de Château au château royal de Blois Blois a été mis à jour le 2026-01-07 par ADT41