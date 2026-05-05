Conférence « Fabriquer la ville : Blois, de l’agglomération antique à la ville contemporaine, à la lumière de 35 ans de recherches archéologiques », Auditorium Samuel-Paty, Bibliothèque Abbé-Grégoire, Blois

Conférence « Fabriquer la ville : Blois, de l’agglomération antique à la ville contemporaine, à la lumière de 35 ans de recherches archéologiques » Samedi 13 juin, 16h00 Auditorium Samuel-Paty, Bibliothèque Abbé-Grégoire Loir-et-Cher

Sur réservation à vah@blois.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T16:00:00+02:00 – 2026-06-13T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-13T16:00:00+02:00 – 2026-06-13T17:30:00+02:00

À Blois, deux millénaires d’histoire se lisent dans la trame urbaine. Née d’un franchissement durable de la Loire, l’agglomération antique devient pôle castral puis cité royale. L’approche stratigraphique, architecturale et morphologique de l’archéologue révèle une ville en transformation continue, où héritage et recompositions se superposent.

Par Didier Josset, archéologue et ingénieur de recherches à l’INRAP, et Viviane Aubourg, archéologue et conservatrice du patrimoine, SRA DRAC Centre-Val-de-Loire

Auditorium Samuel-Paty, Bibliothèque Abbé-Grégoire 4-6 place Jean-Jaurès, 41000 Blois Blois 41000 Centre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 02 54 56 27 40 https://bibliotheques.agglopolys.fr [{« type »: « email », « value »: « vah@blois.fr »}] Équipement majeur, située en centre-ville, place Jean-Jaurès, la bibliothèque Abbé-Grégoire est ouverte à toutes et tous : adultes, jeunes et enfants.

C’est une médiathèque qui met à votre disposition des ressources et des services. Elle dispose d’un auditorium, d’un espace d’expression pour ses nombreux rendez-vous culturels et d’un espace public numérique.

Le bâtiment, ouvert au public en 1997 et conçu par l’architecte Jean Harari, a reçu en 2017 le label « patrimoine du 20e siècle », attribué par le ministère de la Culture et de la Communication.

Auditorium Samuel-Paty : rendez-vous cinéma, concerts, contes, spectacles et conférences. Sous-sol

À Blois, deux millénaires d’histoire se lisent dans la trame urbaine. Née d’un franchissement durable de la Loire, l’agglomération antique devient pôle castral puis cité royale. L’approche et de une …

© V.Aubourg