Rencontre avec les éditrices de la maison d’édition On ne compte pas pour du beurre Maison de la bd Blois Jeudi 25 juin, 18h30 gratuit

Présentation de la maison d’édition et de leurs ouvrages.

Rencontre avec les éditrices de la maison d’édition On ne compte pas pour du beurre

Jeudi 25 juin, 18h30

En partenariat avec l’association Arlequin et le festival Semaine de la diversité

La maison d’édition On ne compte pas pour du beurre, créée en 2020, développe une ligne éditoriale inclusive, soucieuse de produire de nouvelles représentations sociales banalisées dans les livres jeunesse, plus diverses et évitant les stéréotypes.

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-25T18:30:00.000+02:00

Fin : 2026-06-25T20:00:00.000+02:00

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Maison de la bd 3 rue des Jacobins – 41000 BLOIS Centre Blois 41000 Loir-et-Cher



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