Saint Saturnin – sanctuaire ND des Aydes : Blois Vienne,, Eglise Saint Saturnin Blois, Blois
Saint Saturnin – sanctuaire ND des Aydes : Blois Vienne,, Eglise Saint Saturnin Blois, Blois dimanche 28 juin 2026.
Saint Saturnin – sanctuaire ND des Aydes : Blois Vienne, 28 juin et 5 juillet Eglise Saint Saturnin Blois Loir-et-Cher
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-28T14:30:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00
Fin : 2026-07-05T14:30:00+02:00 – 2026-07-05T18:00:00+02:00
Eglise Saint Saturnin Blois Rue Munier blois Blois 41000 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire
visite guidée Visite
À voir aussi à Blois (Loir-et-Cher)
- Blois royale et ses fontaines, Place du Château, Blois 7 juin 2026
- Visite guidée Un dimanche au musée au Château Royal de Blois Blois 7 juin 2026
- CHERI ON SE DIT TOUT CINEMA CAP’CINE Blois 12 juin 2026
- Conférence « Fabriquer la ville : Blois, de l’agglomération antique à la ville contemporaine, à la lumière de 35 ans de recherches archéologiques », Auditorium Samuel-Paty, Bibliothèque Abbé-Grégoire, Blois 13 juin 2026
- Rencontre avec le carnettiste Lapin Maison de la bd Blois 18 juin 2026