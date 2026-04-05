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Saint Saturnin – sanctuaire ND des Aydes : Blois Vienne,, Eglise Saint Saturnin Blois, Blois

Saint Saturnin – sanctuaire ND des Aydes : Blois Vienne,, Eglise Saint Saturnin Blois, Blois

Saint Saturnin – sanctuaire ND des Aydes : Blois Vienne,, Eglise Saint Saturnin Blois, Blois dimanche 28 juin 2026.

Lieu : Eglise Saint Saturnin Blois

Adresse : Rue Munier blois

Ville : 41000 Blois

Département : Loir-et-Cher

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Tarif : Entrée libre

Saint Saturnin – sanctuaire ND des Aydes : Blois Vienne, 28 juin et 5 juillet Eglise Saint Saturnin Blois Loir-et-Cher

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-28T14:30:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00
Fin : 2026-07-05T14:30:00+02:00 – 2026-07-05T18:00:00+02:00

Eglise Saint Saturnin Blois Rue Munier blois Blois 41000 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire
visite guidée Visite

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