Saint Saturnin – sanctuaire ND des Aydes : Blois Vienne,, Eglise Saint Saturnin Blois, Blois

Saint Saturnin – sanctuaire ND des Aydes : Blois Vienne, 28 juin et 5 juillet Eglise Saint Saturnin Blois Loir-et-Cher

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-28T14:30:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00

Fin : 2026-07-05T14:30:00+02:00 – 2026-07-05T18:00:00+02:00

Eglise Saint Saturnin Blois Rue Munier blois Blois 41000 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire

visite guidée Visite