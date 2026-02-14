LES SAMEDIS DE L’HERBORISTE : Monsieur le SUREAU NOIR, Centre H2E, Blois

LES SAMEDIS DE L’HERBORISTE : Monsieur le SUREAU NOIR Samedi 11 juillet, 16h30 Centre H2E Loir-et-Cher

Tarifs : 1 atelier pour enfant ; 1 atelier pour adulte 32€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-11T16:30:00+02:00 – 2026-07-11T18:30:00+02:00

Fin : 2026-07-11T16:30:00+02:00 – 2026-07-11T18:30:00+02:00

Monsieur le SUREAU NOIR, un grimoire à lui tout

Sur cet atelier, l’accent sera porté sur les fleurs et les fruits et comment les transformer. Huile aromatisée de fleurs, une fiole de vin pétillant et suret, un vinaigre dit le surard, …

Nous approcherons également toutes les différentes préparations et transformations du sureau noir.

Durée : 2h00

Activité organisée par FRANCOISE – Guide nature – Herbaliste

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/les-samedis-de-l-herboriste-monsieur-le-sureau-noir-7159

Centre H2E Centre H2E Blois 41000 Centre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.eco-nature.org/experience/les-samedis-de-l-herboriste-monsieur-le-sureau-noir-7159 »}] [{« link »: « https://www.eco-nature.org/experience/les-samedis-de-l-herboriste-monsieur-le-sureau-noir-7159 »}]

ATELIER PRATIQUE : Connaissance des vertus médicinales des plantes sauvages et comment les transformer simplement. Nature Atelier nature