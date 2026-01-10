Andy Warhol, la ligne et l’image Musée du Luxembourg Paris 6e Arrondissement

Paris 6e Arrondissement

Andy Warhol, la ligne et l’image

Musée du Luxembourg 19 rue de Vaugirard Paris 6e Arrondissement Paris

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16

fin : 2026-01-10

Date(s) :

2026-09-16

Derrière l’icône du Pop Art, un dessinateur infatigable : au musée du Luxembourg, l’exposition Andy Warhol. La ligne et l’image révèle la place essentielle du dessin dans l’œuvre de l’artiste, de ses débuts à ses dernières séries.

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Musée du Luxembourg 19 rue de Vaugirard Paris 6e Arrondissement 75006 Paris Île-de-France

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English :

Behind the Pop Art icon, a tireless draftsman: at the Musée du Luxembourg, the exhibition Andy Warhol. Line and Image reveals the essential place of drawing in the artist?s work, from his beginnings to his latest series.

L’événement Andy Warhol, la ligne et l’image Paris 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-23 par Choose Paris Region