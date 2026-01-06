Anemara (Folk Transatlantique) Marché de créateurs et producteurs locaux Crêpes La Loco Quimperlé
Anemara (Folk Transatlantique) Marché de créateurs et producteurs locaux Crêpes La Loco Quimperlé dimanche 23 août 2026.
Début : 2026-08-23 18:00:00
fin : 2026-08-23 22:00:00
2026-08-23
En 2018, ces musiciennes se sont rencontrées à Glasgow, en Écosse, où est né le rêve de révolutionner la musique folk. Le groupe est composé de Jocelyn Pettit (Canada) au violon, au chant et à la danse traditionnelle, Lea Kirstein (Canada) au violoncelle et au chant, Kristina Leesik (Suède) au violon et au chant, et Justyna Krzyżanowska (Suède) à la harpe et au chant.
Avec des mélodies envoûtantes et des rythmes énergiques, elles invitent l’auditeur à un voyage sonore riche et vibrant. Leurs notes, comme un tourbillon transatlantique, s’entremêlent dans une danse envoûtante.
Leur musique, à la fois profonde, captivante et virtuose, vous transportera au cœur de leur univers.
https://youtu.be/W5MH4ZJhhd4?list=PLv1PvaLlbiW83oSvApeAePvsIs6g35fpg .
La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé 29300 Finistère Bretagne
