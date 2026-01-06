Anemara (Folk Transatlantique) Marché de créateurs et producteurs locaux Crêpes La Loco Quimperlé

Anemara (Folk Transatlantique) Marché de créateurs et producteurs locaux Crêpes

La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 18:00:00

fin : 2026-08-23 22:00:00

Date(s) :

2026-08-23

En 2018, ces musiciennes se sont rencontrées à Glasgow, en Écosse, où est né le rêve de révolutionner la musique folk. Le groupe est composé de Jocelyn Pettit (Canada) au violon, au chant et à la danse traditionnelle, Lea Kirstein (Canada) au violoncelle et au chant, Kristina Leesik (Suède) au violon et au chant, et Justyna Krzyżanowska (Suède) à la harpe et au chant.

Avec des mélodies envoûtantes et des rythmes énergiques, elles invitent l’auditeur à un voyage sonore riche et vibrant. Leurs notes, comme un tourbillon transatlantique, s’entremêlent dans une danse envoûtante.

Leur musique, à la fois profonde, captivante et virtuose, vous transportera au cœur de leur univers.

https://youtu.be/W5MH4ZJhhd4?list=PLv1PvaLlbiW83oSvApeAePvsIs6g35fpg .

La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé 29300 Finistère Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Anemara (Folk Transatlantique) Marché de créateurs et producteurs locaux Crêpes

L’événement Anemara (Folk Transatlantique) Marché de créateurs et producteurs locaux Crêpes Quimperlé a été mis à jour le 2026-01-06 par OT QUIMPERLE LES RIAS