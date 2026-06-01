Ange & The Marathon Band, Meeple, Maurepas
Ange & The Marathon Band, Meeple, Maurepas samedi 27 juin 2026.
Ange & The Marathon Band Samedi 27 juin, 20h30 Meeple Yvelines
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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-27T20:30:00+02:00 – 2026-06-27T23:00:00+02:00
Fin : 2026-06-27T20:30:00+02:00 – 2026-06-27T23:00:00+02:00
Ange & The Marathon Band. Un son authentique, une énergie positive et un groove imparable pour fêter l’arrivée de l’été. C’est la soirée parfaite pour décompresser, un verre à la main, au son des basses et des bonnes ondes.
Meeple Rdpt Laurent Schwartz 78310 maurepas Maurepas 78310 Yvelines Île-de-France
Ange & The Marathon Band
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