Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Ange & The Marathon Band, Meeple, Maurepas

Ange & The Marathon Band, Meeple, Maurepas

Ange & The Marathon Band, Meeple, Maurepas samedi 27 juin 2026.

Lieu : Meeple

Adresse : Rdpt Laurent Schwartz 78310 maurepas

Ville : 78310 Maurepas

Département : Yvelines

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Ange & The Marathon Band Samedi 27 juin, 20h30 Meeple Yvelines

0

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-27T20:30:00+02:00 – 2026-06-27T23:00:00+02:00
Fin : 2026-06-27T20:30:00+02:00 – 2026-06-27T23:00:00+02:00

Ange & The Marathon Band. Un son authentique, une énergie positive et un groove imparable pour fêter l’arrivée de l’été. C’est la soirée parfaite pour décompresser, un verre à la main, au son des basses et des bonnes ondes.

Meeple Rdpt Laurent Schwartz 78310 maurepas Maurepas 78310 Yvelines Île-de-France
Ange & The Marathon Band

À voir aussi à Maurepas (Yvelines)