Ange & The Marathon Band, Meeple, Maurepas

Ange & The Marathon Band Samedi 27 juin, 20h30 Meeple Yvelines

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T20:30:00+02:00 – 2026-06-27T23:00:00+02:00

Fin : 2026-06-27T20:30:00+02:00 – 2026-06-27T23:00:00+02:00

Ange & The Marathon Band. Un son authentique, une énergie positive et un groove imparable pour fêter l’arrivée de l’été. C’est la soirée parfaite pour décompresser, un verre à la main, au son des basses et des bonnes ondes.

Meeple Rdpt Laurent Schwartz 78310 maurepas Maurepas 78310 Yvelines Île-de-France

Ange & The Marathon Band