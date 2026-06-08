Angiens en fête Mairie Angiens Angiens
Angiens en fête Mairie Angiens Angiens samedi 4 juillet 2026.
Angiens
Angiens en fête
Mairie Angiens 2 Rue de la Motte Angiens Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-07-04
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-04
Rendez-vous à Angiens les 4 et 5 juillet pour un week-end rempli d’animations !
Voici le programme:
Samedi 4 juillet:
– Toute la journée: Fête foraine
– 18h30: Messe à l’église d’Angiens
– 19h30: Barbecue concert avec MLJ Création
(Réservations au 02 35 97 05 66)
– 22h30: Retraite aux flambeaux avec les Dragonfly de Doudeville
– 23h15: Feux d’artifice au stade de foot
Dimanche 5 juillet:
– Toute la journée: Fête foraine
– 12h: Foodtruck Lulu Berlu
– 15h: Dépot de gerbe au monument aux morts, ainsi qu’un défilé de chars.
– 18h30: Foodtruck Lulu Berlu et démonstration orgue de Carrousel
– 22h: Défilé de chars nocturne .
Mairie Angiens 2 Rue de la Motte Angiens 76740 Seine-Maritime Normandie +33 9 75 73 55 85
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English : Angiens en fête
L’événement Angiens en fête Angiens a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre
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