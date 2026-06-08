Angiens en fête Mairie Angiens Angiens

Angiens

Angiens en fête

Mairie Angiens 2 Rue de la Motte Angiens Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-07-04

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-04

Rendez-vous à Angiens les 4 et 5 juillet pour un week-end rempli d’animations !

Voici le programme:

Samedi 4 juillet:

– Toute la journée: Fête foraine

– 18h30: Messe à l’église d’Angiens

– 19h30: Barbecue concert avec MLJ Création

(Réservations au 02 35 97 05 66)

– 22h30: Retraite aux flambeaux avec les Dragonfly de Doudeville

– 23h15: Feux d’artifice au stade de foot

Dimanche 5 juillet:

– Toute la journée: Fête foraine

– 12h: Foodtruck Lulu Berlu

– 15h: Dépot de gerbe au monument aux morts, ainsi qu’un défilé de chars.

– 18h30: Foodtruck Lulu Berlu et démonstration orgue de Carrousel

– 22h: Défilé de chars nocturne .

Mairie Angiens 2 Rue de la Motte Angiens 76740 Seine-Maritime Normandie +33 9 75 73 55 85

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English : Angiens en fête

L’événement Angiens en fête Angiens a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre