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AGENDA · Angles

Angles Comedy Club Théâtre municipal Angles

mercredi 12 août 2026 · Théâtre municipal · Angles

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
Théâtre municipal
Adresse
Rue du stade
Ville
85750 Angles
Département
Vendée
Tarif

Angles

Angles Comedy Club

Théâtre municipal Rue du stade Angles Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 21:00:00
fin : 2026-08-12

Date(s) :
2026-08-12

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Théâtre municipal Rue du stade Angles 85750 Vendée Pays de la Loire  

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English :

L’événement Angles Comedy Club Angles a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral

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