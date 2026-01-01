ANIANE EN MUSIQUE 2026 Place Etienne Sanier – Aniane Aniane Samedi 27 juin, 18h00 Gratuit

Mango Mango + Monkey Tales + Batucanfare – Concert gratuit

**L’association Vivre à Aniane** vous invite à une soirée placée sous le signe du partage et de la fête.

Elle organise _Aniane en Musique,_ un grand concert gratuit aux couleurs éclectiques : l’énergie des percussions festives de Batucanfare, les rythmes entraînants pop-funk-reggae des Monkey Tales et les grooves tropicaux et ensoleillés de Mango Mango se mêlent pour transformer la scène en véritable carnaval musical.

Le Samedi 27 Juin 2026 à partir de 18h30, les bénévoles de l’association vous accueilleront avec une buvette et de la petite restauration sur la Place Etienne Sanier.

Trois concerts exceptionnels et gratuits se succéderont :

**- 19 h – LA BATUCANFARE** avec sa vingtaine de musiciens, envoie pour dérouiller les corps et les esprits. Festive et chaleureuse, cette fanfare partiellement composée de percussions, insuffle une énergie sud-américaine à son répertoire.

En constante évolution, les morceaux mêlent compositions originales et arrangements inspirés des musiques d’Amérique latine, notamment du Brésil. Puissance rythmique, mélodies envoûtantes et plaisir partagé seront de la partie.

**- 20 h – Les MONKEY TALES** offriront un métissage musical captivant de sonorités alliant pop, funk, reggae, influences africaines et sonorités modernes. Cocottes à la guitare, basse mélodique et batterie qui zouk forment un groove entre funk et reggae, des voyages en chansons au travers de voix pleines d’émotions. Les Monkeys introduisent des récits engagés mêlés à leur musique.

Dans ce voyage pas le temps de s’ennuyer ! L’apocalypse même semblerait plus douce sur des refrains trémoussés. Réveillez les nymphes et même les arbres, l’intensité ne fera que monter ! Laissez les mélanges d’influences vous emporter !

– 22 h – Enfin, vous entrerez dans l’univers de **MANGO MANGO**, cocktail explosif, aux saveurs de groove latin et de funk pétillant.

Entre saveurs latines picantes ou suaves et grooves funk acidulés, leur musique invite au lâcher-prise pour un voyage mystérieusement tropical, des Andes aux nuits vibrantes de La Nouvelle Orléans. Les textes, tantôt engagés, tantôt portraits de notre quotidien, offrent une expérience musicale à la fois sensible et universelle. Chaque morceau est une invitation à la danse, à l’émotion, à la fête.

Fidèle aux principes de l’autogestion, Vivre à Aniane est une association qui aide ses adhérents à transformer leurs idées en actions ou en activités enrichissantes pour la vie du village. Engagée pour le vivre ensemble, l’association développe le lien social, l’autonomie et la solidarité autour d’activités culturelles, de production et de partage des savoirs. Avec cet évènement, l’association cherche à promouvoir la rencontre et le partage autour d’un verre, d’un repas, d’une danse.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-27T18:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-27T23:55:00.000+02:00

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Place Etienne Sanier – Aniane Place Etienne Sanier Aniane 34150 Hérault



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