Aniane

APERO’CHATEAU 2026

Aniane Hérault

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Une soirée musicale et conviviale au cœur des vignes.

Une soirée musicale et conviviale au cœur des vignes.

Au programme concert live en plein air, coucher de soleil, grands vins du domaine et ambiance estivale dans le parc du château.

Pour ravir vos papilles, le restaurateur SOUKA vous proposera son cochon de lait sans oublier l’option Végé toujours possible, pour les plus gourmands des desserts maison et pop-corn vous seront proposés le tout accompagné d’un large choix de nos vins du domaine.

Le tarif comprend une consommation et une table réservée pour votre confort.

Places limitées. Sur réservation. .

Aniane 34150 Hérault Occitanie +33 4 82 81 03 11

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English : APERO’CHATEAU 2026

A musical evening in the heart of the vineyards.

L’événement APERO’CHATEAU 2026 Aniane a été mis à jour le 2026-05-24 par 34 OT DU CLERMONTAIS