Aniane

ANCIENNE ABBAYE D’ANIANE

50 Boulevard Félix Giraud Aniane Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

Insatiable curieux, le compositeur Mathias

Duplessy n’a de cesse de diversifier ses

sources d’inspiration et de collaborer

avec des artistes de toutes les traditions,

abolissant ainsi les frontières des genres, pour

aboutir à un style sans pareil.

Insatiable curieux, le compositeur Mathias

Duplessy n’a de cesse de diversifier ses

sources d’inspiration et de collaborer

avec des artistes de toutes les traditions,

abolissant ainsi les frontières des genres, pour

aboutir à un style sans pareil. Il y a 15 ans,

il a crée le projet des violons du monde ,

dont le quatrième album The Road with

you est sorti en 2025. Avec le tunisien

Zied Zouari au violon oriental, le chinois

Guo Gan au erhu, et le Mongol Mandakh

Daansuren au morin khuur et voix, pour un

voyage sans frontières.

En ouverture du concert, la participation

de l’ensemble de guitares de l’école de

musique intercommunale et guitaristes

amis de l’Hérault. .

50 Boulevard Félix Giraud Aniane 34150 Hérault Occitanie culture@cc-vallee-herault.fr

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English :

Insatiably curious, composer Mathias Duplessy

Duplessy never ceases to diversify his sources of

sources of inspiration and collaborates

with artists from all traditions,

the boundaries of genre, to achieve an unparalleled

style.

L’événement ANCIENNE ABBAYE D’ANIANE Aniane a été mis à jour le 2026-05-25 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT