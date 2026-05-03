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ANCIENNE ABBAYE D’ANIANE Aniane

ANCIENNE ABBAYE D’ANIANE Aniane

ANCIENNE ABBAYE D’ANIANE Aniane vendredi 3 juillet 2026.

Adresse : 50 Boulevard Félix Giraud

Ville : 34150 Aniane

Département : Hérault

Début : vendredi 3 juillet 2026

Fin : vendredi 3 juillet 2026

Tarif :

Aniane

ANCIENNE ABBAYE D’ANIANE

50 Boulevard Félix Giraud Aniane Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03
fin : 2026-07-03

Date(s) :
2026-07-03

Insatiable curieux, le compositeur Mathias
Duplessy n’a de cesse de diversifier ses
sources d’inspiration et de collaborer
avec des artistes de toutes les traditions,
abolissant ainsi les frontières des genres, pour
aboutir à un style sans pareil.
Insatiable curieux, le compositeur Mathias
Duplessy n’a de cesse de diversifier ses
sources d’inspiration et de collaborer
avec des artistes de toutes les traditions,
abolissant ainsi les frontières des genres, pour
aboutir à un style sans pareil. Il y a 15 ans,
il a crée le projet des violons du monde ,
dont le quatrième album The Road with
you est sorti en 2025. Avec le tunisien
Zied Zouari au violon oriental, le chinois
Guo Gan au erhu, et le Mongol Mandakh
Daansuren au morin khuur et voix, pour un
voyage sans frontières.
En ouverture du concert, la participation
de l’ensemble de guitares de l’école de
musique intercommunale et guitaristes
amis de l’Hérault.   .

50 Boulevard Félix Giraud Aniane 34150 Hérault Occitanie   culture@cc-vallee-herault.fr

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English :

Insatiably curious, composer Mathias Duplessy
Duplessy never ceases to diversify his sources of
sources of inspiration and collaborates
with artists from all traditions,
the boundaries of genre, to achieve an unparalleled
style.

L’événement ANCIENNE ABBAYE D’ANIANE Aniane a été mis à jour le 2026-05-25 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT

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