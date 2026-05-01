Aniane

BALADE PLANTES MÉDICINALES ET COMESTIBLES

Aniane Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Venez découvrir les vertus des plantes médicinales qui vous entourent et celles qui se mangent avec Leah Searle.

Venez découvrir les vertus des plantes médicinales qui vous entourent et celles qui se mangent avec Leah Searle.

Leah Searle est naturopathe et phytothérapeute, diplômée de la Southern Crosss University d’Australie; à travers une activité de balade sur les plantes médicinales et comestibles organisé avec l’association La Fleur Sauvage.

Réservation obligatoire par téléphone ou mail. .

Aniane 34150 Hérault Occitanie Lafleursauvage@gmail.com

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English : BALADE PLANTES MÉDICINALES ET COMESTIBLES

Come and discover the virtues of the medicinal plants that surround you and those that can be eaten with Leah Searle.

L’événement BALADE PLANTES MÉDICINALES ET COMESTIBLES Aniane a été mis à jour le 2026-04-09 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT