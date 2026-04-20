Aniane

CINEMA EN PLEIN AIR ARBRES AU CHATEAU CAPION

Aniane Hérault

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

Diffusion en plein air et en avant-première du film Les Arbres remarquables , soirée avec conférences, échanges, concert.

Diffusion en plein air et en avant-première du film Les Arbres remarquables , soirée avec conférences, échanges, concert. Entrée payante, un verre de vin compris. .

Aniane 34150 Hérault Occitanie +33 4 82 81 03 11 tourisme@chateaucapion.com

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English : CINEMA EN PLEIN AIR ARBRES AU CHATEAU CAPION

Open-air preview screening of the film Les Arbres remarquables (Remarkable Trees), evening with talks, discussions and concert.

L’événement CINEMA EN PLEIN AIR ARBRES AU CHATEAU CAPION Aniane a été mis à jour le 2026-04-17 par 34 OT DU CLERMONTAIS