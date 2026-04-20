CINEMA EN PLEIN AIR ARBRES AU CHATEAU CAPION Aniane
CINEMA EN PLEIN AIR ARBRES AU CHATEAU CAPION Aniane vendredi 22 mai 2026.
Aniane
CINEMA EN PLEIN AIR ARBRES AU CHATEAU CAPION
Aniane Hérault
Tarif : 18 – 18 – 18 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22
fin : 2026-05-22
Date(s) :
2026-05-22
Diffusion en plein air et en avant-première du film Les Arbres remarquables , soirée avec conférences, échanges, concert.
Diffusion en plein air et en avant-première du film Les Arbres remarquables , soirée avec conférences, échanges, concert. Entrée payante, un verre de vin compris. .
Aniane 34150 Hérault Occitanie +33 4 82 81 03 11 tourisme@chateaucapion.com
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English : CINEMA EN PLEIN AIR ARBRES AU CHATEAU CAPION
Open-air preview screening of the film Les Arbres remarquables (Remarkable Trees), evening with talks, discussions and concert.
L’événement CINEMA EN PLEIN AIR ARBRES AU CHATEAU CAPION Aniane a été mis à jour le 2026-04-17 par 34 OT DU CLERMONTAIS
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