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CINEMA EN PLEIN AIR ARBRES AU CHATEAU CAPION Aniane

CINEMA EN PLEIN AIR ARBRES AU CHATEAU CAPION Aniane

CINEMA EN PLEIN AIR ARBRES AU CHATEAU CAPION Aniane vendredi 22 mai 2026.

Ville : 34150 Aniane

Département : Hérault

Début : vendredi 22 mai 2026

Fin : vendredi 22 mai 2026

Tarif : 18 18 18

Aniane

CINEMA EN PLEIN AIR ARBRES AU CHATEAU CAPION

Aniane Hérault

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22
fin : 2026-05-22

Date(s) :
2026-05-22

Diffusion en plein air et en avant-première du film Les Arbres remarquables , soirée avec conférences, échanges, concert.
Diffusion en plein air et en avant-première du film Les Arbres remarquables , soirée avec conférences, échanges, concert. Entrée payante, un verre de vin compris.   .

Aniane 34150 Hérault Occitanie +33 4 82 81 03 11  tourisme@chateaucapion.com

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English : CINEMA EN PLEIN AIR ARBRES AU CHATEAU CAPION

Open-air preview screening of the film Les Arbres remarquables (Remarkable Trees), evening with talks, discussions and concert.

L’événement CINEMA EN PLEIN AIR ARBRES AU CHATEAU CAPION Aniane a été mis à jour le 2026-04-17 par 34 OT DU CLERMONTAIS

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