Aniane

BALADE VIGNERONNE

220, CHEMIN DES CONQUÊTES Aniane Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Rendez-vous à 18h au Domaine des Conquêtes pour une balade dans le vignoble Anianais, arrêt sur une parcelle historique du Domaine pour comprendre notre approche en faveur de la Biodiversité puis un petit apéritif sera proposé en plein air, sur notre Rucher pour déguster une sélection de vins du Domaine accompagnée de fromages, charcuteries et tartinades de légumes.

Rendez-vous à 18h au Domaine des Conquêtes pour une balade dans le vignoble Anianais, arrêt sur une parcelle historique du Domaine pour comprendre notre approche en faveur de la Biodiversité puis un petit apéritif sera proposé en plein air, sur notre Rucher pour déguster une sélection de vins du Domaine accompagnée de fromages, charcuteries et tartinades de légumes. .

220, CHEMIN DES CONQUÊTES Aniane 34150 Hérault Occitanie +33 7 49 51 03 62

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English : BALADE VIGNERONNE

Meet us at 6pm at Domaine des Conquêtes for a stroll through the Anian vineyards, stopping off at one of the Domaine’s historic plots to learn more about our approach to Biodiversity. We’ll then offer a small aperitif in the open air, at our apiary, where you can taste a selection of Domaine wines accompanied by cheeses, charcuterie and vegetable spreads.

L’événement BALADE VIGNERONNE Aniane a été mis à jour le 2026-04-15 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT