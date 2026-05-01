FÊTE DE LA NATURE Aniane
FÊTE DE LA NATURE Aniane samedi 23 mai 2026.
Aniane
FÊTE DE LA NATURE
Autour de Pont du Diable Aniane Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Stands, balades, conférences et ateliers vous attendent. Venez profiter d’une journée riche, à la découverte de notre terroir et de sa biodiversité.
Stand La biodiversité du Pont du Diable
Partez à la rencontre de la richesse naturelle des Gorges de l’Hérault ! Ce stand vous propose de découvrir la faune et la flore locales à travers des regards croisés naturalistes, gestionnaires et passionnés vous partagent leurs connaissances et leurs expériences. Vous en apprendrez davantage sur les espèces emblématiques, les milieux naturels et les enjeux de préservation de ce site classé Natura 2000.
Stand les chauves-souris, auxiliaires agricoles
On l’ignore souvent, mais les chauves-souris sont les prédateurs de nombreux insectes ravageurs des cultures. Et elles se plaisent à loger dans les granges et les mazets. Grâce à ce stand interactif animé par une chiroptérologue, découvrons comment chauves-souris et monde agricole peuvent tisser des relations à bénéfices mutuels ! Une animation proposée par les Ecologistes de l’Euzière.
Stand Grand Site de France
Découvrez les coulisses d’un aménagement touristique pensé pour concilier accueil du public et préservation de l’environnement. Comment protéger les paysages tout en les valorisant ? Comment prendre en compte la biodiversité, notamment nocturne, dans les projets d’aménagement ? Ce stand vous invite à mieux comprendre les actions menées sur le Grand Site de France pour préserver ce patrimoine naturel exceptionnel. Animé par le service Grand Site de France de la CCVH.
Grand site de France Gorges de l’Hérault
Des balades conférences
Les conférences organisées par l’OTI auront lieu sur l’esplanade des Pins de la Maison du Grand Site.
De 14h à 15h
Paysages vivants, entre géologie et agropastoralisme
Nos paysages ne sont pas de simples décors. Ils sont consciemment perçus, vécus, façonnés et gouvernés, à la fois par des millions d’années de géologie et par des millénaires de pratiques humaines. Derrière chaque paysage se cachent deux histoires celle de la roche et celle de l’homme qui l’a habité, façonné, transmis. L’agropastoralisme est l’une de ces histoires fondatrices, celle qui a sculpté et entretenu les paysages ouverts de nos territoires, des espaces en réalité anthropiques, où est disséminé un patrimoine discret et ingénieux. Une pratique plurimillénaire dont nous redécouvrons aujourd’hui l’étonnante modernité face aux enjeux contemporains. La conférence vous invite à lire ensemble ces deux mémoires, pour mieux comprendre ce que nous avons à préserver et à transmettre pour mieux construire notre futur.
Intervenant
Loïc Ducarme, Responsable du Géoparc Terres d’Hérault, Dominique Lysczczarz, Chargé de mission observatoire de l’agropastoralisme et du paysage, Entente interdépartementale des Causses et des Cévennes.
De 15h à 16h
Paysage et développement durable en viticulture
La vigne est une composante essentielle des paysages héraultais. Cette conférence mettra en lumière l’importance de la vigne sur le territoire et ouvrira la discussion sur le rôle des vignerons, notamment au regard des enjeux de développement durable.
Intervenant
Jean Pierre Van Ruyskensvelde, vigneron Domaine de l’Anio à Aniane, Président de l’IGP Saint-Guilhem-le-Désert et ancien directeur de l’Institut Français de la Vigne et du Vin
De 16h à 17h
Visite de l’exploitation des oliviers du Pont du Diable
Nigel Hosford vous propose de découvrir son exploitation d’oliviers située autour du Grand Site de France au Pont du Diable, lors d’une visite d’une heure dédiée à la culture de l’olive. Cette rencontre sera suivie d’une dégustation à la Maison du Grand Site de France, à partir de 17h.
Intervenant
Nigel Hosford, producteur d’huile d’olive Bio, olives de table et tapenades, exploitant des oliviers du Pont du Diable.
Jauge 15 personnes –Public familial (mineurs impérativement accompagnés).
Départ Devant l’accueil de la Maison du Grand Site
Durée 1h
16h30
Un voyage sensoriel au cœur des paysages vivants
Explorez le site du Pont du Diable, lieu emblématique du Grand site de France Gorges de l’Hérault. Vous découvrirez comment ses paysages ont changé d’aspect au cours du temps et au fil de l’eau. Rejoignez-nous pour une expérience familiale unique, où vous apprendrez à protéger et à comprendre la diversité de notre environnement naturel et culturel.
Intervenant
Emma Boutot, Chargée de mission paysage Grand Site de France.
Jauge à 15 personnes
Départ depuis le Stand Grand Site de France (inscription possible sur place dans l’après-midi)
Infos pratiques Visite interactive à partir de 8 ans. Thématique patrimoine naturel et paysager.
Durée 1h30 Public familial (mineurs impérativement accompagnés)
De 20h à 23h45
Atelier tournant sur inscription
20h-20h45 Amphibien ou Chiroptère
21h-21h45 Amphibiens ou Chiroptères ou Papillons de nuit ou Astronomie
22h-22h45 Amphibien Chiroptères ou Papillons de nuit ou Astronomie
23h-23h45 Papillon de nuit ou Astronomie .
Autour de Pont du Diable Aniane 34150 Hérault Occitanie
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English : FÊTE DE LA NATURE
Stalls, walks, conferences and workshops await you. Come and enjoy a rich day, discovering our terroir and its biodiversity.
L’événement FÊTE DE LA NATURE Aniane a été mis à jour le 2026-04-13 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT
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