FÊTE DE LA NATURE Aniane

Aniane

FÊTE DE LA NATURE

Autour de Pont du Diable Aniane Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Stands, balades, conférences et ateliers vous attendent. Venez profiter d’une journée riche, à la découverte de notre terroir et de sa biodiversité.

Stand La biodiversité du Pont du Diable

Partez à la rencontre de la richesse naturelle des Gorges de l’Hérault ! Ce stand vous propose de découvrir la faune et la flore locales à travers des regards croisés naturalistes, gestionnaires et passionnés vous partagent leurs connaissances et leurs expériences. Vous en apprendrez davantage sur les espèces emblématiques, les milieux naturels et les enjeux de préservation de ce site classé Natura 2000.

Stand les chauves-souris, auxiliaires agricoles

On l’ignore souvent, mais les chauves-souris sont les prédateurs de nombreux insectes ravageurs des cultures. Et elles se plaisent à loger dans les granges et les mazets. Grâce à ce stand interactif animé par une chiroptérologue, découvrons comment chauves-souris et monde agricole peuvent tisser des relations à bénéfices mutuels ! Une animation proposée par les Ecologistes de l’Euzière.

Stand Grand Site de France

Découvrez les coulisses d’un aménagement touristique pensé pour concilier accueil du public et préservation de l’environnement. Comment protéger les paysages tout en les valorisant ? Comment prendre en compte la biodiversité, notamment nocturne, dans les projets d’aménagement ? Ce stand vous invite à mieux comprendre les actions menées sur le Grand Site de France pour préserver ce patrimoine naturel exceptionnel. Animé par le service Grand Site de France de la CCVH.

Grand site de France Gorges de l’Hérault

Des balades conférences

Les conférences organisées par l’OTI auront lieu sur l’esplanade des Pins de la Maison du Grand Site.

De 14h à 15h

Paysages vivants, entre géologie et agropastoralisme

Nos paysages ne sont pas de simples décors. Ils sont consciemment perçus, vécus, façonnés et gouvernés, à la fois par des millions d’années de géologie et par des millénaires de pratiques humaines. Derrière chaque paysage se cachent deux histoires celle de la roche et celle de l’homme qui l’a habité, façonné, transmis. L’agropastoralisme est l’une de ces histoires fondatrices, celle qui a sculpté et entretenu les paysages ouverts de nos territoires, des espaces en réalité anthropiques, où est disséminé un patrimoine discret et ingénieux. Une pratique plurimillénaire dont nous redécouvrons aujourd’hui l’étonnante modernité face aux enjeux contemporains. La conférence vous invite à lire ensemble ces deux mémoires, pour mieux comprendre ce que nous avons à préserver et à transmettre pour mieux construire notre futur.

Intervenant

Loïc Ducarme, Responsable du Géoparc Terres d’Hérault, Dominique Lysczczarz, Chargé de mission observatoire de l’agropastoralisme et du paysage, Entente interdépartementale des Causses et des Cévennes.

De 15h à 16h

Paysage et développement durable en viticulture

La vigne est une composante essentielle des paysages héraultais. Cette conférence mettra en lumière l’importance de la vigne sur le territoire et ouvrira la discussion sur le rôle des vignerons, notamment au regard des enjeux de développement durable.

Intervenant

Jean Pierre Van Ruyskensvelde, vigneron Domaine de l’Anio à Aniane, Président de l’IGP Saint-Guilhem-le-Désert et ancien directeur de l’Institut Français de la Vigne et du Vin

De 16h à 17h

Visite de l’exploitation des oliviers du Pont du Diable

Nigel Hosford vous propose de découvrir son exploitation d’oliviers située autour du Grand Site de France au Pont du Diable, lors d’une visite d’une heure dédiée à la culture de l’olive. Cette rencontre sera suivie d’une dégustation à la Maison du Grand Site de France, à partir de 17h.

Intervenant

Nigel Hosford, producteur d’huile d’olive Bio, olives de table et tapenades, exploitant des oliviers du Pont du Diable.

Jauge 15 personnes –Public familial (mineurs impérativement accompagnés).

Départ Devant l’accueil de la Maison du Grand Site

Durée 1h

16h30

Un voyage sensoriel au cœur des paysages vivants

Explorez le site du Pont du Diable, lieu emblématique du Grand site de France Gorges de l’Hérault. Vous découvrirez comment ses paysages ont changé d’aspect au cours du temps et au fil de l’eau. Rejoignez-nous pour une expérience familiale unique, où vous apprendrez à protéger et à comprendre la diversité de notre environnement naturel et culturel.

Intervenant

Emma Boutot, Chargée de mission paysage Grand Site de France.

Jauge à 15 personnes

Départ depuis le Stand Grand Site de France (inscription possible sur place dans l’après-midi)

Infos pratiques Visite interactive à partir de 8 ans. Thématique patrimoine naturel et paysager.

Durée 1h30 Public familial (mineurs impérativement accompagnés)

De 20h à 23h45

Atelier tournant sur inscription

20h-20h45 Amphibien ou Chiroptère

21h-21h45 Amphibiens ou Chiroptères ou Papillons de nuit ou Astronomie

22h-22h45 Amphibien Chiroptères ou Papillons de nuit ou Astronomie

23h-23h45 Papillon de nuit ou Astronomie .

Autour de Pont du Diable Aniane 34150 Hérault Occitanie

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English : FÊTE DE LA NATURE

Stalls, walks, conferences and workshops await you. Come and enjoy a rich day, discovering our terroir and its biodiversity.

L’événement FÊTE DE LA NATURE Aniane a été mis à jour le 2026-04-13 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT