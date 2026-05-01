Aniane

HISTOIRE, LÉGENDES ET SAVEURS AU PONT DU DIABLE

Maison du Grand site de France Aniane Hérault

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14

fin : 2026-05-14

Date(s) :

2026-05-14 2026-06-18 2026-09-10

Au départ de la Maison du Grand Site de France, empruntez la Passerelle des Anges pour accéder au légendaire Pont du Diable un écrin de nature chargé d’histoire.

Au départ de la Maison du Grand Site de France, empruntez la Passerelle des Anges pour accéder au légendaire Pont du Diable un écrin de nature chargé d’histoire.

Dans ce cadre tout à fait exceptionnel, nous aurons l’occasion de parler d’histoire et de légendes, mais également de l’aménagement de ce Grand Site de France!

A l’issu de cette visite, nous vous proposons de participer à une dégustation de vin.

Un moment ludique et convivial, autour de vins locaux ! .

Maison du Grand site de France Aniane 34150 Hérault Occitanie

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English : HISTOIRE, LÉGENDES ET SAVEURS AU PONT DU DIABLE

From the Maison du Grand Site de France, take the Passerelle des Anges to reach the legendary Pont du Diable: a natural setting steeped in history.

L’événement HISTOIRE, LÉGENDES ET SAVEURS AU PONT DU DIABLE Aniane a été mis à jour le 2026-04-13 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT