Aniane

PORTES OUVERTES DU CHATEAU CAPION

Aniane Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-23

Les portes ouvertes du domaine Château Capion c’est la découverte du domaine sous un autre jour.

Les portes ouvertes du domaine Château Capion c’est la découverte du domaine sous un autre jour.

Visites et dégustations de vins gratuites, découverte de 2 nouvelles cuvées, activités manuelle & créatives parents/enfants, expositions d’art et DJ set. .

Aniane 34150 Hérault Occitanie +33 048281031 tourisme@chateaucapion.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : PORTES OUVERTES DU CHATEAU CAPION

The Château Capion open house is a chance to discover the estate in a different light.

L’événement PORTES OUVERTES DU CHATEAU CAPION Aniane a été mis à jour le 2026-04-17 par 34 OT DU CLERMONTAIS