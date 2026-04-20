PORTES OUVERTES DU CHATEAU CAPION Aniane
PORTES OUVERTES DU CHATEAU CAPION Aniane samedi 23 mai 2026.
Aniane
PORTES OUVERTES DU CHATEAU CAPION
Aniane Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-23
Les portes ouvertes du domaine Château Capion c’est la découverte du domaine sous un autre jour.
Les portes ouvertes du domaine Château Capion c’est la découverte du domaine sous un autre jour.
Visites et dégustations de vins gratuites, découverte de 2 nouvelles cuvées, activités manuelle & créatives parents/enfants, expositions d’art et DJ set. .
Aniane 34150 Hérault Occitanie +33 048281031 tourisme@chateaucapion.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : PORTES OUVERTES DU CHATEAU CAPION
The Château Capion open house is a chance to discover the estate in a different light.
L’événement PORTES OUVERTES DU CHATEAU CAPION Aniane a été mis à jour le 2026-04-17 par 34 OT DU CLERMONTAIS
À voir aussi à Aniane (Hérault)
- PARCHEMINS & COULEURS ENLUMINURE À L’ABBAYE D’ANIANE Aniane 21 avril 2026
- L’ANCIENNE ABBAYE D’ANIANE UNE HISTOIRE MILLÉNAIRE Aniane 22 avril 2026
- BOUCLE CYCLO N°4 LES GORGES DE L’HÉRAULT ET LE COL DES LAVAGNES Aniane Hérault 1 mai 2026
- LES PUCES GÉANTES D’ANIANE Prè de la ville. Complexe sportif Aniane 1 mai 2026
- TRAIL DU BERGER 2026 Aniane 3 mai 2026