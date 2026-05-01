FÊTE DES MÈRES AU SOUKA Aniane
FÊTE DES MÈRES AU SOUKA Aniane dimanche 31 mai 2026.
Aniane
FÊTE DES MÈRES AU SOUKA
36 Boulevard Saint-Jean Aniane Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
Ouverture exceptionnelle le 31 mai pour le fête des mères !
Entrées
– Asperges de Pays fumées au barbecue, mousse de chèvre et sarrasin grillé
ou
Oeuf bio parfait, légumes nouveaux et crakers au petit épautre
Plats:
Longe de thon rouge
ou
Filet mignon de cochon
Déssert
Savarin au surreau, siphon chantilly fromage blanc ou Fraise de Bessan entremet verveine et streusel aux amandes .
36 Boulevard Saint-Jean Aniane 34150 Hérault Occitanie
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English : FÊTE DES MÈRES AU SOUKA
Special opening on May 31st for Mother’s Day!
L’événement FÊTE DES MÈRES AU SOUKA Aniane a été mis à jour le 2026-04-14 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT
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