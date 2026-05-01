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FÊTE DES MÈRES AU SOUKA Aniane

FÊTE DES MÈRES AU SOUKA Aniane dimanche 31 mai 2026.

Adresse : 36 Boulevard Saint-Jean

Ville : 34150 Aniane

Département : Hérault

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Tarif :

Aniane

FÊTE DES MÈRES AU SOUKA

36 Boulevard Saint-Jean Aniane Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31
fin : 2026-05-31

Date(s) :
2026-05-31

Ouverture exceptionnelle le 31 mai pour le fête des mères !
Entrées
– Asperges de Pays fumées au barbecue, mousse de chèvre et sarrasin grillé
ou
Oeuf bio parfait, légumes nouveaux et crakers au petit épautre

Plats:
Longe de thon rouge
ou
Filet mignon de cochon

Déssert
Savarin au surreau, siphon chantilly fromage blanc ou Fraise de Bessan entremet verveine et streusel aux amandes   .

36 Boulevard Saint-Jean Aniane 34150 Hérault Occitanie  

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English : FÊTE DES MÈRES AU SOUKA

Special opening on May 31st for Mother’s Day!

L’événement FÊTE DES MÈRES AU SOUKA Aniane a été mis à jour le 2026-04-14 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT

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