IZI SUNDAY Aniane
IZI SUNDAY Aniane dimanche 3 mai 2026.
Aniane
IZI SUNDAY
6 Chemin Saint-Rome Aniane Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03
fin : 2026-05-03
Date(s) :
2026-05-03
Au programme
13h30 UKULELE CLUB DE MONTPELLIER (Chanson/Lélé)
15h30 BALU & BORUMBA (Rumba congolaise)
18h00 BOIS VERT (Rap)
Et toujours
IZI KIDZ animations & activités pour les enfants
IZI CHILL espaces de détente et de rencontre (pour les parents )
IZI BAR x IZI KITCHEN buvette & restauration sur place
Au programme du IZI LIVE de ce 1er dimanche
13h30 UKULELE CLUB DE MONTPELLIER (Chanson/Lélé)
Un joyeux collectif montpelliérain de flamingos pour lancer une journée en rose avec une énergie chaleureuse, légère et fédératrice.
15h30 BALU & BORUMBA (Rumba congolaise)
Avec Jocely Balu, que l’on ne présente plus ! Pour le plaisir des oreilles et faire monter la température avec une musique généreuse, dansante et solaire, entre traditions & gospel kongos.
Une première date placée sous le signe du partage, du live et des bonnes vibrations ✨dans un écrin de verdure parfait pour le chill et la détente pour petits & grands !
18h00 BOIS VERT (Rap)
Le groupe de rap décalé le plus sérieux de la planète, à la croisée des styles, entre groove, souffle et belles textures sonores.
Et toujours également au programme
IZI KIDZ animations & activités pour les enfants
IZI CHILL espaces de détente et de rencontre (pour les parents )
IZI BAR x IZI KITCHEN buvette & restauration sur place .
6 Chemin Saint-Rome Aniane 34150 Hérault Occitanie +33 4 67 57 77 34
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
On the program
1:30pm: UKULELE CLUB DE MONTPELLIER (Chanson/Lélé)
3:30pm: BALU & BORUMBA (Congolese Rumba)
6:00 pm: BOIS VERT (Rap)
And always
? IZI KIDZ entertainment & activities for children
? IZI CHILL relaxation and meeting areas (for parents ?)
? IZI BAR x IZI KITCHEN refreshments & on-site catering
L’événement IZI SUNDAY Aniane a été mis à jour le 2026-04-24 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT