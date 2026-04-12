Aniane

IZI SUNDAY

6 Chemin Saint-Rome Aniane Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-03

Au programme

13h30 UKULELE CLUB DE MONTPELLIER (Chanson/Lélé)

15h30 BALU & BORUMBA (Rumba congolaise)

18h00 BOIS VERT (Rap)

Et toujours

IZI KIDZ animations & activités pour les enfants

IZI CHILL espaces de détente et de rencontre (pour les parents )

IZI BAR x IZI KITCHEN buvette & restauration sur place

Au programme du IZI LIVE de ce 1er dimanche

13h30 UKULELE CLUB DE MONTPELLIER (Chanson/Lélé)

Un joyeux collectif montpelliérain de flamingos pour lancer une journée en rose avec une énergie chaleureuse, légère et fédératrice.

15h30 BALU & BORUMBA (Rumba congolaise)

Avec Jocely Balu, que l’on ne présente plus ! Pour le plaisir des oreilles et faire monter la température avec une musique généreuse, dansante et solaire, entre traditions & gospel kongos.

Une première date placée sous le signe du partage, du live et des bonnes vibrations ✨dans un écrin de verdure parfait pour le chill et la détente pour petits & grands !

18h00 BOIS VERT (Rap)

Le groupe de rap décalé le plus sérieux de la planète, à la croisée des styles, entre groove, souffle et belles textures sonores.

Et toujours également au programme

IZI KIDZ animations & activités pour les enfants

IZI CHILL espaces de détente et de rencontre (pour les parents )

IZI BAR x IZI KITCHEN buvette & restauration sur place .

6 Chemin Saint-Rome Aniane 34150 Hérault Occitanie +33 4 67 57 77 34

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English :

On the program

1:30pm: UKULELE CLUB DE MONTPELLIER (Chanson/Lélé)

3:30pm: BALU & BORUMBA (Congolese Rumba)

6:00 pm: BOIS VERT (Rap)

And always

? IZI KIDZ entertainment & activities for children

? IZI CHILL relaxation and meeting areas (for parents ?)

? IZI BAR x IZI KITCHEN refreshments & on-site catering

L’événement IZI SUNDAY Aniane a été mis à jour le 2026-04-24 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT