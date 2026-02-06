Visite découverte du sentier botanique et des vignes, Château Capion, Aniane

Visite découverte du sentier botanique et des vignes 5 et 6 juin Château Capion Hérault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T11:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T11:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Profitez d’une balade libre dans nos jardins, à votre guise, ou optez pour une visite guidée et commentée de nos jardins à la française et du parc arboré du château de Capion.

Château Capion Chemin de capion, 34150 Aniane Aniane 34150 Hérault Occitanie 04 82 81 03 11 https://chateaucapion.com/?srsltid=AfmBOop0FwXyySVvxVaqPOQ_L1IJafhMmotpIN436gRfbWMnfDsqb_x7 Le château Capion (ou « de Capion ») est une demeure entourée d’un domaine viticole, située sur la commune d’Aniane, dans le département de l’Hérault, en région Occitanie. Ses vins sont classés en AOP Terrasses du Larzac, AOC Languedoc, IGP Saint-Guilhem-le-Désert et IGP Pays d’Oc. Cette bâtisse du XVIIe siècle et ses jardins à la française offrent un cadre remarquable, au cœur du vignoble. Parking sur place

Profitez d’une balade libre dans nos jardins, à votre guise, ou optez pour une visite guidée et commentée de nos jardins à la française et du parc arboré du château de Capion.

©capion